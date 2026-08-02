El Asesor de Thatcher, Patrick Minford: "Promovimos una cultura del trabajo en vez de un modelo basado en el subsidio"

Patrick Minford es uno de los economistas liberales británicos más influyentes de las últimas décadas. Conocido por su papel como asesor durante la era de Margaret Thatcher, es profesor emérito de Economía Aplicada en la universidad de Cardiff, donde ha desarrollado una extensa carrera académica.

Fue uno de los arquitectos intelectuales de las reformas económicas del Reino Unido en los años 80 y, más recientemente, ha participado activamente en los asuntos referidos a la política económica de las islas desde una perspectiva de libre mercado. LD habla con él para rememorar las reformas de los años de Thatcher y comentar asimismo el rumbo actual de la economía de Reino Unido.

P: Cuando Margaret Thatcher llega al poder en 1979, el Reino Unido atravesaba una situación económica muy compleja. ¿Cuál era el diagnóstico inicial y por dónde decidieron empezar las reformas?

R: Nuestra prioridad era clara: había que acabar con la inflación y sentar las bases para el crecimiento. La estrategia consistía en combinar una política monetaria restrictiva, para reducir la inflación, con reformas fiscales y regulatorias que acabasen con los cuellos de botella que lastraban la actividad empresarial. Era un enfoque deliberadamente dual: estabilizar la economía por el lado monetario y terminar con la asfixia que sufrían los productores debido a un sinfín de rigideces imputables a la acción del Gobierno.

P: ¿Funcionó esa estrategia en sus primeras fases?

R: En términos de inflación, sí. El descenso fue muy rápido, puesto que el IPC cayó desde niveles cercanos al 20 % hasta tasas más manejables de aproximadamente un 5 %. Sin embargo, el desempleo no reaccionó con la misma rapidez. Eso nos obligó a avanzar en las reformas de segunda y tercera generación, porque lo ocurrido puso de manifiesto que el problema del paro no era meramente cíclico, sino estructural.

P: ¿A qué se debía ese carácter estructural del desempleo?

R: Los keynesianos vinculaban inflación y empleo y se oponían al "apretón" monetario, pero en la práctica lo que estaba claro era que, tras años de políticas monetarias muy laxas, la inflación era elevada pero el empleo no mejoraba. Fundamentalmente, teníamos un problema por el lado de la oferta. El mercado laboral británico estaba profundamente distorsionado. El poder de los sindicatos elevaba enormemente los costes de contratación y generaba rigideces muy acusadas. A esto se sumaba un sistema de prestaciones por desempleo que carecía prácticamente de condicionalidad, lo que, en la práctica, desincentivaba la búsqueda activa de empleo. Las reglas estaban alineadas de manera totalmente incompatible con el fomento de la participación laboral. Desarrollé este argumento en mi libro Unemployment: Cause and Cure, donde explico cómo el sistema que teníamos en vigor favorecía el no-trabajo, en lugar de promover la incorporación al mercado laboral.

P: ¿Qué medidas adoptaron para corregir estos problemas?

R: Superado el ajuste monetario, se introdujeron reformas orientadas a reequilibrar los incentivos. Un ejemplo importante fue el programa "Restart", impulsado en 1986 por el Gobierno de Thatcher, que exigía la búsqueda activa de empleo por parte de los beneficiarios de las prestaciones ofrecidas por situación de paro. Estas medidas contribuyeron a reducir la desocupación, al corregir los desincentivos existentes y promover una cultura del trabajo en vez de un modelo basado en el subsidio.

P: Una vez estabilizada la inflación y abordado el problema del empleo, ¿cuál fue el siguiente paso?

R: La tercera fase exigía abordar la dimensión de los impuestos y de la libertad económica en los mercados. Se impulsó un amplio programa de privatizaciones y liberalización de sectores que hasta entonces estaban dominados por monopolios estatales. El objetivo era introducir competencia, mejorar la eficiencia y reactivar el dinamismo empresarial. Y, en paralelo, se replicaron las políticas de rebaja de impuestos que se habían implementado con éxito en Estados Unidos.

Para ser precisos, en clave tributaria se acometió una reforma ambiciosa tanto del Impuesto sobre la Renta como del Impuesto de Sociedades. Queríamos crear un entorno en el que emprender, invertir y asumir riesgos fuese realmente rentable. El tipo máximo del IRPF, que en 1979 alcanzaba el 83 % y llegaba al 98 % en determinadas rentas del capital, se redujo progresivamente, hasta el 40 % en 1988. Si antes retenías entre el 17 % y el 2 % de lo que ganabas cuando te situabas en el tipo marginal del impuesto, ahora ese porcentaje era del 60 % para las rentas del trabajo y del capital, de modo que el incentivo para trabajar o percibir ganancias generadas a través de la actividad empresarial e inversora mejoró en un 350 % para los salarios y en un 3.000 % para los dividendos.

Además, el sistema se simplificó notablemente, puesto que el nuevo Impuesto sobre la Renta solamente mantenía tres tipos, del 20 %, 25 % y 40 %, con umbrales más altos y mínimos exentos más generosos, pero también menos deducciones que generasen distorsiones. En paralelo, el Impuesto de Sociedades se redujo del 52 % al 35 %. Fue un cambio profundo en la estructura de incentivos fiscales para los productores.

P: Adoptada, por cierto, de la mano de las políticas de desregulación, que también salen adelante de manera más intensa en la segunda parte de la era Thatcher.

R: Efectivamente. He de decir que la liberalización no se limitó a las privatizaciones de las industrias estatales y la consecuente facilitación de la competencia en los mercados donde operaban estas compañías, puesto que también se tomaron medidas centradas en el sistema financiero, la energía y otros sectores de actividad. La eliminación de barreras regulatorias fue clave para que el sector privado pudiera desplegar todo su potencial.

P: ¿Hasta qué punto estaban influidos por las ideas de la corriente del supply-side que llegaba desde Estados Unidos?

R: Éramos plenamente conscientes de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Conocí y traté personalmente a algunas de sus principales figuras, como Arthur Laffer. Partíamos del mismo principio: era necesario impulsar la recuperación de la producción por el lado de la oferta y abandonar de una vez los experimentos de gestión de la demanda agregada. Sin embargo, teníamos economías diferentes y, por lo tanto, la receta era necesariamente distinta. Compartíamos el énfasis en los incentivos y en el peso de la fiscalidad, pero Reino Unido tenía problemas muy específicos en el mercado laboral y por eso empezamos por ahí, tuvimos que centrarnos en reformar profundamente las instituciones laborales y revertir el poder de los sindicatos, así como los incentivos que impedían la reinserción laboral de los parados. Nuestra agenda estaba condicionada por las rigideces típicas de las economías europeas de la época, por eso no era exactamente la misma que la de nuestros homólogos estadounidenses.

P: ¿Cómo definiría, en esencia, su concepción de la economía de la oferta?

R: Pues diría que pone el foco en los factores que determinan la capacidad de producir, lo que implica analizar los incentivos al emprendimiento, la inversión y el trabajo. En el caso británico, estos incentivos estaban gravemente distorsionados, lo que explicaba nuestros pésimos resultados económicos. La economía de la oferta se volcaba, por tanto, en corregir esas distorsiones, para permitir que la actividad productiva se expandiera y desplegara sin barreras.

P: ¿Cuál fue el resultado de este conjunto de reformas?

R: La economía británica recuperó el crecimiento. En los 70 decían que éramos el "enfermo de Europa", tenían probablemente razón, pero en los 80 éramos la economía líder, la que más vigorosamente reformaba sus mercados y ensanchaba los horizontes de su capacidad productiva. Y, contrariamente a lo que predecían muchos análisis estáticos, este dinamismo no generó problemas insostenibles de deuda, porque el aumento de la actividad amplió las bases imponibles y sostuvo los ingresos públicos.

Es un buen ejemplo de por qué es importante adoptar una perspectiva dinámica y una mirada de largo plazo, de luces largas. Al inicio de su gobierno, la deuda pública era del 40-45 % del PIB y, al final, se había reducido al 25-30 % del PIB. Las rebajas de impuestos suponían renunciar a la miope maximización de ingresos que perseguían los anteriores gobiernos y buscaban multiplicar el crecimiento. De esa forma, el tamaño de la economía creció y los ingresos fiscales acabaron siendo mucho mayores de lo que preveían los más pesimistas, lo que nos permitió reducir el peso del endeudamiento público de manera sustancial.

P: ¿Qué papel jugaron los think tanks en este proceso?

R: Fue fundamental. Existía un ecosistema intelectual muy activo, en el que destacaban el Centre for Policy Studies (CPS), el Institute of Economic Affairs (IEA) y el Adam Smith Institute (ASI). Thatcher impulsó el CPS de la mano de Sir Keith Joseph. Yo trabajaba en el IEA, pero los tres centros estaban estrechamente coordinados. Elaborábamos diagnósticos, desarrollábamos propuestas y alimentábamos el debate político. En el IEA, el foco estaba claramente en el mercado de trabajo y en la necesidad de reducir las rigideces y el poder discrecional de los sindicatos. Otros hablaban más de liberalizar mercados, caso del ASI. Y en el CPS se planteaban propuestas muy concretas para la acción de gobierno.

P: ¿Cómo se trasladaban esas ideas al proceso de toma de decisiones?

R: Existía una interacción constante entre el ámbito académico, los think tanks y el Gobierno. Se organizaban reuniones periódicas en Downing Street y en el Tesoro en las que participaban distintos economistas. En mi caso, trataba mucho con Sir Alan Walters, economista jefe de la Oficina de la Primera Ministra, quien, tiempo atrás, había sido el supervisor de mi tesis doctoral. Esa conexión me permitía un flujo continuo de ideas y propuestas. La secuencia de prioridades que fueron describiendo nuestras dinámicas de trabajo resulta bastante clara si miramos atrás: primero la inflación; después, el desempleo; y, finalmente, el impulso del emprendimiento con menos impuestos y más libertad en los mercados.

P: Mirando al presente, ¿qué paralelismos ve con la situación actual del Reino Unido?

R: Hoy no enfrentamos una inflación como la de los años 70 ni un desempleo de aquella magnitud, pero sí existe un problema muy serio de incentivos. El sistema fiscal actual es claramente desincentivador para la inversión, el emprendimiento y la productividad. Muchos profesionales altamente cualificados están abandonando el país debido a la elevada carga impositiva. Es necesario revertir esta situación si queremos recuperar el crecimiento. Con esto no quiero decir que no haya problemas monetarios ni laborales, porque los hay, pero sí creo que dos de los tres frentes en los que actuamos nos permitieron desplazar la política británica hacia escenarios más asumibles, mientras que sigue habiendo un problema notable con los impuestos y la regulación, en la medida en que, de forma gradual, se han ido perdiendo muchas de las mejores de los años 80.

P: ¿Qué está faltando en la política actual para hablar de política fiscal con mejor criterio?

R: Predomina una visión excesivamente centrada en el corto plazo. Pasan los años y las rebajas fiscales se siguen evaluando en términos estáticos, sin tener en cuenta su impacto sobre el crecimiento; sin embargo, una rebaja de impuestos que impulse la actividad económica pueda ampliar las bases imponibles y mejorar la sostenibilidad fiscal en cuestión de unos pocos años, como vimos con Thatcher. Y, al revés, maximizar los ingresos a corto plazo puede acabar reduciéndolos a largo plazo, porque el crecimiento se resiente.

P: En 2022, Liz Truss quiso implementar algunas políticas de oferta, pero apenas sobrevivió unas semanas en el cargo.

R: Su diagnóstico, en términos generales, no era incorrecto. El Reino Unido necesita un impulso al crecimiento y ello requiere de una reforma fiscal ambiciosa. Sin embargo, se encontró con una oposición muy fuerte, tanto dentro como fuera de su partido. El Banco de Inglaterra, el Tesoro y buena parte del establishment político y mediático se posicionaron en contra y desplegaron una oposición cerril. Las autoridades monetarias se desmarcaban por completo de las prioridades de política económica que quería marcar la nueva primera ministra, el Tesoro directamente filtraba todo tipo de datos y previsiones sombrías a los medios, la prensa cebaba las críticas contra Truss, los muchos legisladores conservadores que no habían votado por ella en las primarias de los tories empezaron a mover ficha para tumbar su gobierno antes de que pudiese siquiera poner a prueba los cambios planteados.

Además, desde el punto de vista político, su estrategia no estuvo bien gestionada. Es evidente que subestimó la resistencia institucional. A largo plazo, sus planteamientos tenían bastante lógica económica, pero no logró construir las condiciones necesarias para llevarlos a cabo. Esa es una lección importante. En los 80 fuimos resolviendo los tres grandes frentes con medidas radicales, sí, pero siendo conscientes de las resistencias. No fue nada fácil, y ahí está todo lo vivido con la oposición sindical, pero creo que esa enseñanza no se puede perder, porque, de lo contrario, cuando al fin se plantee una reforma fiscal de calado, volveremos a ver cómo se activan las mismas fuerzas opositoras y, quizá, el cambio quedará abortado antes incluso de ser implementado.

En los próximos años, Reino Unido deberá asumir que, con las políticas de incremento de los impuestos que se han venido implementando, la economía no ha salido del marasmo en el que se encontraba. Muchos empresarios e inversores extranjeros que vivían en las islas se han marchado ante el estallido fiscal del Gobierno de Keir Starmer, lo que drena de talento nuestras empresas e industrias. En un futuro, es fundamental que tomemos nota de lo que funcionó tan bien en los 80, sobre todo porque el ciclo de crecimiento que empezó entonces se prolongó durante décadas y, en la medida en que perdimos la influencia del thatcherismo y la economía de la oferta, nos ha ido mucho peor.