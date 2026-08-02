Los precios más raros del mundo: cómo nos los cobran y por qué los pagamos

Los precios no son solo números. Son señales, relatos, comparaciones y a veces trampas bien diseñadas. Desde el punto de vista de la teoría clásica los precios suben cuando hay más demanda o menos oferta, y bajan en el caso contrario. Pero la realidad del consumidor es bastante más compleja.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, dedicamos el episodio a uno de los temas favoritos del programa: la psicología de los precios y las peculiaridades del comportamiento del consumidor que se escapan de los manuales de economía convencional.

El primero es el precio como señal de calidad. Cuando un producto es demasiado barato, el consumidor no piensa que es una ganga: piensa que es malo. Por eso los comerciantes que quieren liquidar stock lo acompañan de carteles que explican el motivo —liquidación, cambio de temporada, cierre— y no solo bajan el precio. Sin ese contexto, bajar el precio puede hacer que se venda menos, no más. La paradoja de doblar el precio de un producto que no se mueve para que de repente parezca deseable no es una broma, ya que es una estrategia que funciona.

El segundo fenómeno es el efecto del contexto. Cuánto estamos dispuestos a pagar por un producto influye radicalmente. Comprar algo que es cien veces más caro que todo lo que tiene alrededor genera incomodidad. Y al revés: situar una opción absurda junto a la opción que se quiere vender puede disparar las ventas de esta última. El ejemplo de The Economist, que multiplicó sus suscripciones completas añadiendo una tercera opción —papel solo, al mismo precio que papel más digital— sin que nadie la comprara, es ya un caso clásico de manual. La opción absurda no existía para venderse: existía para hacer que la buena opción pareciera una ganga.

El tercer elemento es el esfuerzo. Valoramos más lo que ha costado trabajo, aunque ese trabajo no añada nada a la utilidad del producto. La croqueta casera, el mojito que hace el barman, el mueble de Ikea que montamos nosotros. Y también nos cuesta vender barato algo en lo que hemos invertido muchas horas, aunque el mercado no tenga ningún motivo para pagar por esas horas. El fontanero que resuelve en dos minutos lo que llevas meses sufriendo debería cobrar más, no menos, que el que tarda tres horas, pero la psicología del consumidor funciona al revés.

El cuarto aspecto es la comparación entre compañeros. Una subida de sueldo del 15% puede desmotivar a un empleado si sus compañeros han subido el 30%. El dinero no opera en el vacío: opera en relación a lo que perciben los demás, lo que tiene enorme impacto en el diseño de incentivos dentro de las empresas.

Y el quinto, quizás el más cotidiano, es cómo presentamos el precio. Pagar tres euros por una cerveza con tapa incluida genera más satisfacción que pagar dos euros por la cerveza y un euro opcional por la tapa, aunque la suma sea idéntica. El todo incluido, el pack, el dos por uno: cada formato activa resortes distintos en el consumidor, y las empresas que mejor los conocen diseñan sus estructuras de precios en consecuencia.

Para profundizar en estas ideas y conocer más ejemplos de la psicología de los precios, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.