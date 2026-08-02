El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, ha destinado 6.106,03 euros de fondos públicos a la producción de una historieta denominada "Pasaje Begoña", dibujada por el ilustrador Vito Montolio y ambientada en la localidad malagueña de Torremolinos en los años 60 y 70. Libre Mercado tuvo acceso en exclusiva al expediente mediante una petición amparada en la Ley de Transparencia. El documento lleva la firma de Julio del Valle de Íscar, responsable de la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, que tuvo un sueldo anual de 101.408,25 € en 2025.

El creador de la historieta

Vito Montolio es un ilustrador vinculado a iniciativas de memoria en Andalucía. Su trayectoria se asocia a encargos para asociaciones culturales malagueñas. Ha aportado recreaciones gráficas de locales nocturnos y figuras relevantes del colectivo LGTB en la Costa del Sol. La Asociación Pasaje Begoña le encargó la realización completa de esta obra destinada a públicos juveniles y aficionados a los cómics.

Argumento de la obra

La obra recrea el corredor comercial de Torremolinos, un estrecho pasaje peatonal en forma de "L" situado en la localidad malagueña, que entre 1962 y 1971 funcionó como espacio de tolerancia sexual y musical bajo el franquismo. Allí se instalaron bares y salas orientados al público LGTB, con nombres como Tony's Bar o The Blue Note. El relato aborda la vida nocturna, la llegada de visitantes extranjeros y artistas, y culmina con la intervención policial de junio de 1971 conocida como Gran Redada. Aquella operación identificó a centenares de personas, provocó cierres de establecimientos y deportaciones. El tebeo "pretende transmitir lecciones de diversidad" y "resistencia a generaciones jóvenes" mediante un formato accesible en forma de cómic.

Coste y difusión del material

El importe global de la historieta Pasaje Begoña alcanzó 6.106,03 euros, IVA incluido. La partida se reparte así: "Cesión de los derechos de reproducción del cómic en formato físico, online, diseño y maquetación para su publicación: 4.999,99 euros" e "Impresión en papel de 300 ejemplares del cómic: 1.106,04 euros, impuestos incluidos". El número de descargas del cómic de la página web hasta la fecha de elaboración del documento ha sido de 137.

De acuerdo con su ISBN, la inscripción se efectuó en 2025, aunque se ignora la fecha exacta de aparición en la web del ministerio.

Otros despilfarros de igualdad contados por Libertad Digital

En noviembre de 2021 se reveló que el gasto en personal de Igualdad ya superaba los 5 millones. En febrero de 2022 fue el ministerio que más gastaba en publicidad, cerca de veinte millones. En marzo de aquel año, Irene Montero trajo el anuncio de un plan plurianual valorado en más de 21.000 millones. Julio registró la adjudicación por 85.000 euros a una agencia por un cartel fallido que no pidieron permiso a las modelos y eliminaron la prótesis de una de las mujeres.

En septiembre se destapó los casi 9.000 euros del desplazamiento oficial a Nueva York de Irene Montero y su "pandilla". En octubre se conocieron los 84.500 euros de una campaña sobre belleza femenina para explicar que las mujeres son reales. Enero de 2023 se evidenció el aumento de 100 millones contra la violencia de género sin reducción de asesinatos. Marzo vio el lanzamiento de un vídeo sobre sexo porque cree que "en España de esto no se habla". Septiembre presentó una aplicación para enseñar a hombres y mujeres a repartir las tareas del hogar que costó más de 200.000 euros. En julio de 2024 estalló la polémica, se descubrió que la directora del Instituto de las Mujeres recibió decenas de contratos a dedo a su empresas para la instalación de puntos violeta por parte de ayuntamientos gobernados por el PSOE, causa por la que se le imputó recientemente. En septiembre de 2025 saltó la controversia de las pulseras antimaltrato que fallaban tras ser renovadas tan solo por ahorrar en estos dispositivos mientras se había dilapidado dinero público en las siguientes partidas:

211.000 euros para la aplicación "me toca" y registrar públicamente qué hace cada uno en su casa.

para la aplicación "me toca" y registrar públicamente qué hace cada uno en su casa. 2,8 millones gastados en la campaña para fomentar la masturbación en los mayores de 60 años: el anuncio fue tan explícito que Youtube puso una advertencia para todos los usuarios previo al visionado.

gastados en la campaña para fomentar la masturbación en los mayores de 60 años: el anuncio fue tan explícito que Youtube puso una advertencia para todos los usuarios previo al visionado. 100.000 euros para un informe que concluyó con la afirmación de que las mujeres trans sufren más tabú por la regla que el resto de mujeres.

para un informe que concluyó con la afirmación de que las mujeres trans sufren más tabú por la regla que el resto de mujeres. 103.000 euros en seguir las noticias críticas en prensa. Traducido, todo un sistema de control de la prensa con apariencia de censura.

en seguir las noticias críticas en prensa. Traducido, todo un sistema de control de la prensa con apariencia de censura. 1,2 millones en la campaña para "que el miedo cambie de bando". Es de suponer que quieren que haya miedo entre una parte de la sociedad.

en la campaña para "que el miedo cambie de bando". Es de suponer que quieren que haya miedo entre una parte de la sociedad. 17.000 euros en el estudio científico que concluyó que el "color rosa oprime y reprime a las niñas"

en el estudio científico que concluyó que el "color rosa oprime y reprime a las niñas" Otros 2,8 millones en campañas para la "concienciación en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el reparto efectivo del trabajo de cuidados".

en campañas para la "concienciación en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el reparto efectivo del trabajo de cuidados". 370.000 euros en unos cursos virtuales sobre género que no provocaron, desde luego, colas para la inscripción: un tercio de las plazas gratis sobre feminismo jurídico y ambiental seguían vacías cuatro meses después de lanzarlas.

en unos cursos virtuales sobre género que no provocaron, desde luego, colas para la inscripción: un tercio de las plazas gratis sobre feminismo jurídico y ambiental seguían vacías cuatro meses después de lanzarlas. 2,5 millones en una campaña para promover la "diversidad sexual" con vídeos adaptados al horario infantil.

en una campaña para promover la "diversidad sexual" con vídeos adaptados al horario infantil. 14.640 euros para lanzar la educación 'sexoafectiva' en niños de menos de 6 años.

para lanzar la educación 'sexoafectiva' en niños de menos de 6 años. 1,6 millones en la campaña "por huevos", porque, según decía la costosa promoción, hay que terminar con "los roles tradicionales" del hombre.

en la campaña "por huevos", porque, según decía la costosa promoción, hay que terminar con "los roles tradicionales" del hombre. 2,5 millones en "estudios" y "trabajos técnicos" contra la "masculinidad hegemónica".

Por último, en junio de 2026, gastó 81,6 millones para buscar trabajo a 697 prostitutas con el Plan Camino de Irene Montero