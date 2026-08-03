El alquiler marca un nuevo récord histórico: los precios suben un 6,8% y superan los 15 euros por metro cuadrado

La vivienda se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los españoles, puesto que el incremento de los precios de venta y alquiler de los inmuebles impiden a buena parte de la población poder fundar un nuevo hogar o independizarse. La causa fundamental reside en la escasez de oferta y, puesto que las autoridades públicas no tiene intención de liberalizar el suelo ni reducir las cargas burocráticas que afronta el sector, este problema seguirá agravándose.

Así las cosas, el precio de los alquileres ya ha alcanzado niveles récord. Concretamente, en España el precio del alquiler ha subido un 6,8% interanual en julio hasta alcanzar los 15,3 euros por metro cuadrado. Esta subida supone un incremento del 2,7% en el último trimestre y del 0,8% respecto a junio. De este modo, según el último informe sobre precios de Idealista, el precio actual se sitúa como el mayor desde que el portal inmobiliario tiene registros.

Según este informe la Comunidad de Madrid se posiciona como la región en la que los precios son más elevados, después de registrar un incremento interanual del 6,6% y que el metro cuadrado alcanzase los 21,4 euros. Detrás se sitúan Baleares y Cataluña, cuyos precios se elevan hasta los 20 euros y los 16 euros por metros cuadrados, respectivamente.

Idealista

Así, en todas las regiones se han experimentado subidas en julio en términos anuales, siendo Aragón la región en la que el incremento ha sido mayor, con unas rentas que crecieron un 10,5%. Le sigue Castilla-La Mancha, con un 10%, Asturias un 9,9%, La Rioja 8,4%, Castilla y León con un 8,1% y la Comunidad Valenciana con un incremento del 6,9%.

Por el contrario, se encuentra por debajo de la media nacional el incremento de los precios de la Comunidad de Madrid (6,6%), Canarias (6,3%), Extremadura (5,8%), Cantabria (5,7%), Andalucía (5,6%), Región de Murcia (5,6%), Cataluña (4,6%), Galicia (3,7%), Baleares (1,9%), Euskadi (0,3%) y Navarra (0,1%). Con todo, Extremadura y Castilla-La Mancha se sitúan como las comunidades con los alquileres más baratos, con unos precios de 7,8 euros y 8,9 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Los precios por provincias

Por otra parte, tal y como refleja el análisis de precio por de provincias, el importe de la renta ha subido en 48 de las 50 durante el último año. Concretamente, el ranking está encabezado por Gerona con un repunte del 19,5%. Por detrás se sitúan Toledo, que experimentó un incremento del 12,2%, Soria con una subida del 11,2%, Zaragoza con un incremento del 10,9% y Huesca, cuyos precios crecieron un 10,8%. Sin embargo, la Comunidad de Madrid sigue siendo la provincia más cara para alquilar una vivienda, con un precio de 21,4 euros/m2.

Si nos fijamos en las capitales de provincia, las únicas que han registrado una disminución de los precios son San Sebastián, en la que los precios han caído un 1,85%, y Vitoria, con un decrecimiento del 1,5%. Por su parte, Huesca fue en la que se experimentó un mayor crecimiento (14,5%), seguida por Soria (14,5%), Huelva (13,8%) y Teruel (13%). Del mismo modo, Madrid se posiciona como la capital con las rentas más elevadas, alcanzando los 23,2 euros por metro cuadrado.