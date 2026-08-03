¿Se estabilizará finalmente el precio del crudo? La OPEP+ aumentará su producción desde septiembre

En los últimos meses, el bloqueo del tráfico marítimo en Ormuz y los riesgos de que se produjera una gran escasez de petróleo y gas a nivel mundial han preocupado a los analistas. Sin embargo, en las últimas semanas hemos conocido que el próximo año podría producirse un aluvión de oferta de crudo que, no obstante, aún está por ver si provocará un descenso del precio de los carburantes y la energía.

Como hemos informado en Libre Mercado, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) espera que el mercado mundial del petróleo vuelva a registrar un superávit a finales de este año y durante 2027. Concretamente, la AIE prevé que la oferta mundial alcance 102,6 millones de barriles diarios en 2026, una caída media de 3,7 millones respecto al ejercicio anterior, siempre bajo la hipótesis de una rápida desescalada de las tensiones. Así, si el tránsito marítimo continúa mejorando, la producción aumentaría 7,5 millones de barriles diarios en 2027, hasta situarse en torno a 110,1 millones de barriles diarios.

En este contexto, la OPEP+ (la versión ampliada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo) ha acordado incrementar su producción a partir del próximo mes de septiembre. Así las cosas, los países integrantes de esta organización pretenden aumentar gradualmente la producción diaria de crudo con el objetivo de estabilizar el mercado.

Nuevo aluvión de oferta

Los países miembros de la OPEP+ han acordado incrementar en 188.000 barriles diarios la oferta de crudo a partir de septiembre. De este modo, tras la salida de Emiratos Árabes Unidos del grupo, formalizada el pasado mes de mayo, la organización tiene el objetivo de estabilizar el mercado.

En este sentido, cabe destacar que, desde el inicio de la guerra de Irán en febrero, la OPEP+ ha aprobado distintos aumentos de producción que suman ya una cantidad de 940.000 barriles diarios, una cifra equivalente a cerca del 1% de la demanda mundial de petróleo. No obstante, no podemos olvidar que, pese a todo, hasta el momento los incrementos de producción aprobados habían tenido un efecto limitado sobre la producción real.

Del mismo modo, los países de la organización son conscientes de que, tras la firma del Memorándum de Entendimiento entre EEUU e Irán, Arabia Saudí y otros productores de la región han comenzado a restablecer los envíos de petróleo. Así, la OPEP+ detalla que, debido a la reanudación de las exportaciones de crudo desde esta región, se ha generado un superávit de suministro en varios mercados asiáticos.

Con todo, delegados de la organización señalaron la semana pasada que, una vez aplicado el incremento de septiembre, las cuotas de producción permanecerán previsiblemente estables hasta final de año. Asimismo, la organización destaca que, entre los países miembros, Rusia sigue produciendo por debajo del nivel autorizado. Al respecto, los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) demuestran que el país mantiene una producción inferior a su cuota mientras continúa afrontando las consecuencias de las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania.

Por su parte, Kazajistán ha reducido su producción debido a los ataques registrados contra buques que cargan petróleo en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) —situada en la costa rusa del mar Negro—, que canaliza alrededor del 80% de las exportaciones de crudo kazajas. Además, la información disponible también señala que Kazajistán ha superado de forma reiterada la cuota asignada por la OPEP+, un factor que reduce el impacto práctico de cualquier incremento en su objetivo oficial de producción.