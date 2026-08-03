Así son los trueques masivos de gas de los países europeos que sortearán el veto de Bruselas a Rusia

Europa no puede dar por garantizada la seguridad de suministro de gas durante el invierno 2026-2027. Así lo detalla la consultora KPMG, que asegura que existen importantes riesgos para la llegada de gas al Viejo Continente el próximo invierno como consecuencia del endurecimiento de las sanciones y los controles a la importación de gas ruso comprometido por la Unión Europea.

En este sentido, la consultora subraya que el calendario de eliminación de las importaciones de gas ruso —establecido en el Reglamento (UE) 2026/26— "coincide con un contexto especialmente adverso para el mercado gasista". Así, el informe hace referencia a los obstáculos que encuentra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la menor disponibilidad de exportaciones procedentes de Qatar y Emiratos Árabes Unidos y la competencia con Asia por los cargamentos "flexibles", así como "unos niveles de almacenamiento europeos inferiores a los de los últimos quince años y el aumento del riesgo geopolítico".

De hecho, el informe detalla que "según datos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) recogidos en el informe, los contratos de gas ruso aún vigentes durante el periodo transitorio representan entre 45 y 55 bcm —mil millones de metros cúbicos— anuales, equivalentes al 11%-14% de la demanda anual de gas de Europa, lo que pone de manifiesto el reto de sustitución al que se enfrenta el continente".

En este sentido, es cierto que la consultora asegura que "España parte de una posición relativamente más robusta que otros Estados miembros gracias a su elevada capacidad de regasificación, la diversificación de sus fuentes de aprovisionamiento y la conexión directa con Argelia, factores que refuerzan la resiliencia del sistema gasista nacional frente a posibles interrupciones de suministro". No obstante, la consultora alerta de que "esta ventaja debe interpretarse con prudencia".

Precisamente, en este contexto, una de las empresas energéticas de nuestro país, y que más depende del gas ruso, está negociando un volumen milmillonario para llevar a cabo un trueque masivo de gas con el fin de sortear las trabas impuestas por la Unión Europea a la importación procedente de Rusia. Concretamente, según informa el diario Expansión, Naturgy se encuentra en estos momentos un intercambio masivo de contratos millonarios de gas ruso con sus suministradores de gas.

De este modo, la empresa pretende evitar la prohibición procedente de Bruselas. Además, este mismo medio destaca que, debido a esta situación, está en riesgo el 20% del abastecimiento de gas en nuestro país, lo que representa 3.000 millones de metros cúbicos de gas —equivalente a 2.000 millones de euros—.

Así las cosas, Expansión explica que la compañía tiene comprometidos contratos multimillonarios de suministro de gas ruso para el período 2018-2038. En este sentido, detallan que la compañía tiene un contrato en vigor, concretamente, con Yamal LNG, un consorcio internacional liderado por la rusa Novatek.

Con todo, Expansión incide en que, si bien Bruselas va a mantener el calendario de prohibición de importación de gas ruso, va a permitir que las empresas que tengan contratos anteriores al año 2022 puedan continuar comprando gas procedente de Rusia para revenderlo a otros países que no pertenezcan a la UE. De este modo, la empresa podrá intercambiar este gas, comprando el gas a Yamal y vendiéndolo a países de fuera de la Unión. Precisamente, según este medio la empresa está negociando con suministradores de otros países a los que vender este gas.

Riesgos para el suministro de gas

Europa se enfrenta a importantes obstáculos que ponen en riesgo el suministro de gas el próximo invierno. Según un informe que acaba de publicar la consultora KPMG, "el mercado global de gas continúa operando en un entorno de elevada incertidumbre y estrechez de oferta, marcado por las restricciones operativas en el Estrecho de Ormuz y la reducción de las exportaciones de GNL procedentes de Qatar y Emiratos Árabes Unidos".

En este sentido, la consultora asegura que "aunque el aumento de la producción en Norteamérica, Canadá y otros mercados exportadores ha compensado parcialmente esta pérdida de suministro, la menor disponibilidad de volúmenes del Golfo sigue condicionando el equilibrio mundial entre oferta y demanda". De este modo, incide en que "en este contexto, Europa y Asia compiten de forma directa por los cargamentos flexibles de GNL disponibles, lo que mantiene una presión sostenida sobre los precios internacionales y refuerza la sensibilidad del mercado ante cualquier perturbación adicional de la oferta o incremento de la demanda".

KPMG

Así las cosas, KPMG recuerda que "los contratos de suministro de gas aún autorizados a 26 de junio de 2026 representan entre 45 y 55 bcm —millones de metros cúbicos— de capacidad contractual de suministro anual, frente a los 150-157 bcm que Rusia llegó a exportar a la UE en 2021", si bien aclara que "esta capacidad no equivale necesariamente a importaciones efectivas".

En cualquier caso, la consultora sí detalla que "del volumen actualmente autorizado, los contratos de GNL ruso representan entre 20 y 323 bcm anuales y tienen como principales puntos de entrega las terminales de España, Francia, Bélgica y Países Bajos". En este sentido, el informe destaca que "los contratos de gas ruso por gasoducto todavía vigentes se sitúan entre 16 y 26 bcm anuales y se concentran fundamentalmente en Hungría, Eslovaquia y Grecia".