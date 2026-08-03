El virus que amenaza los huevos y el pollo deja ya dos millones de aves sacrificadas en España

Apenas siete meses después de que la enfermedad de Newcastle reapareciera en España, ya tenemos dos millones de aves sacrificadas con casi 40 focos registrados, la mayoría de ellos en Castilla y León. La situación afecta a la oferta de huevos y carne de pollo y, si la crisis continúa extendiéndose, el consumidor podría volver a notar sus efectos en el supermercado.

¿Qué es la enfermedad de Newcastle? La enfermedad de Newcastle es una infección vírica muy contagiosa que afecta principalmente a las aves de corral y que puede provocar desde síntomas leves —problemas respiratorios, decaimiento o bajadas en la puesta de huevos— hasta cuadros graves con alta mortalidad en las granjas no vacunadas. El virus se transmite con facilidad por el aire, el agua, los excrementos y a través de objetos o personas que entran en contacto con explotaciones infectadas, por lo que los brotes obligan a aplicar medidas drásticas como el sacrificio de animales y el cierre temporal de granjas, con un fuerte impacto económico para el sector. No supone un riesgo para la población. La vacunación y la bioseguridad son las principales herramientas para su control. Leer más

Aunque la enfermedad no supone ningún riesgo para las personas, sí tiene un enorme impacto económico. Cada foco implica el sacrificio obligatorio de todas las aves de la explotación, restricciones al movimiento de animales y productos avícolas y un largo proceso de limpieza y desinfección antes de poder retomar la actividad. Todo ello reduce la producción y dispara los costes de las granjas.

El principal foco de la enfermedad se encuentra en Castilla y León, donde la expansión comenzó en Valladolid, pero en apenas unas semanas se ha extendido también a Segovia, Ávila, Salamanca e incluso Zamora. Según recoge NeXusAvicultura a partir de los datos del Ministerio de Agricultura (MAPA) y de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve), Castilla y León concentra 24 de los 34 brotes registrados en España y 1,65 millones de aves afectadas, es decir, más del 84% del total nacional.

La situación ha llevado a la Junta de Castilla y León a declarar la emergencia para agilizar todas las actuaciones sanitarias necesarias. El Consejo de Gobierno ha aprobado además una partida inicial de 1,5 millones de euros destinada a sufragar el sacrificio de las aves, su retirada y eliminación, así como la limpieza y desinfección de las explotaciones afectadas. El objetivo es evitar que estos costes recaigan sobre los ganaderos, que además de perder sus animales deben afrontar un largo periodo sin producción.

Brotes encadenados

La crisis ha ido acelerándose durante julio. Solo en la última actualización del MAPA se notificaron seis nuevos focos en granjas de pollos de engorde repartidas entre Segovia, Valladolid, Ávila y Salamanca. Días después apareció un nuevo brote en Íscar (Valladolid), que afecta provisionalmente a otras 73.792 aves.

Especialmente llamativo es el caso de Segovia, que ha pasado en pocas semanas de no registrar casos a convertirse en uno de los principales epicentros de la enfermedad.

Los datos también reflejan que la mayor parte de las explotaciones afectadas corresponden a pollos de engorde, que representan cerca del 58% de todas las aves sacrificadas, aunque también se han visto afectadas granjas de gallinas ponedoras, lo que alimenta la preocupación por el posible impacto sobre el mercado del huevo.

Vacunación obligatoria

Ante la rapidez con la que se está propagando el virus, las autoridades han endurecido las medidas de control. Además de las zonas de restricción, la inmovilización de las explotaciones y el vacío sanitario, Castilla y León impondrá desde el 1 de septiembre la vacunación obligatoria —con al menos dos dosis— en todas las explotaciones comerciales de producción y reproducción.

No obstante, la vacunación no garantiza una protección absoluta. De hecho, diez de los 34 focos registrados hasta la fecha se han detectado en granjas que ya habían vacunado a sus aves, aunque los expertos recuerdan que la inmunización sigue siendo la mejor herramienta para reducir la gravedad de los brotes y limitar la difusión del virus.