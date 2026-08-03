Hacienda, humillada por la Justicia por sus prácticas abusivas

La Audiencia Nacional ha propinado un duro revés judicial a la Agencia Tributaria en su larga batalla contra la cantante Shakira por el ejercicio fiscal de 2011. En El Programa de Cuesta, se analiza esta demoledora sentencia que desmonta las prácticas abusivas de Hacienda. El tribunal deja claro que las liquidaciones y las consiguientes sanciones impuestas a la artista son contrarias a derecho, evidenciando que la administración actuó sin pruebas sólidas sobre su permanencia en territorio español.

El núcleo del conflicto radica en la determinación de la residencia fiscal de la cantante. Para ser considerado residente en España, la ley exige permanecer en el país al menos 183 días durante el año natural. Hacienda admitió que Shakira solo estuvo 163 días, pero intentó sumar de manera arbitraria las llamadas ausencias esporádicas, alegando que sus giras internacionales no contaban como tiempo fuera de España. La justicia ha determinado que esta interpretación es inaceptable y que no se puede presuponer la residencia sin acreditarla fehacientemente.

Uno de los aspectos más escandalosos del caso es la desproporción de las multas. A una supuesta deuda de algo menos de 20 millones de euros, la inspección sumó una sanción del 125%, equivalente a casi 25 millones de euros adicionales. Desde la Asociación de Asesores Fiscales (AEDAF), se califica esta medida de auténtica salvajada, puesto que las sanciones tributarias deben responder a un dolo o mala intención que, en este caso, Hacienda no ha podido probar en absoluto.