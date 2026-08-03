Indignación contra un periodista mallorquín que llama "invasores" a los madrileños: "No vengáis porque caéis mal"

Buena parte de la economía española depende directa o indirectamente de la actividad del sector del turismo. Sin embargo, hace tiempo que la izquierda radical ha decidido poner coto a la llegada de turistas, mezclando en su argumentario unas ideas absolutamente incorrectas derivadas de la obsesión malthusiana sobre la escasez de recursos y espacio junto con un odio profundo a ciertas regiones del país y, concretamente, hacia algunos sectores de la población.

En este contexto, radicales antiturismo han llegado a difundir un manual en Mallorca durante las últimas semanas para sabotear a los hoteles, los pisos turísticos y las inmobiliarias. De este modo, desde las plataformas de activismo antiturismo dicen apostar por el decrecimiento, propuesta que pasa por reducir la producción, el consumo y la actividad económica.

Ahora ha sido el periodista mallorquín Àngel Aguiló Palou quien ha reanudado este debate en redes sociales atacando directamente a los turistas madrileños, a quienes desprecia en un vídeo reciente e insta a no viajar a la isla.

Continúa la "madrileñofobia"

En algunas regiones concretas de nuestro país, en las que se destila un especial rechazo hacia los turistas procedentes de lugares concretos de España, la "madrileñofobia" se ha convertido en uno de los mantras favoritos de la izquierda radical, vinculada estrechamente además con el nacionalismo. Así las cosas, en las últimas horas este debate ha vuelto a agitar las redes sociales después de que el periodista mallorquín Àngel Aguiló Palou haya publicado un vídeo en el que tacha de "cayetanos" a todos los visitantes madrileños y los anima a no viajar a la isla durante el verano.

"Este es un mensaje para toda la cayetanada, para toda la gente de Madrid que, como cada mes de agosto, se dispone a invadir, a saturar y a desesperar a todas las gentes de las diferentes costas del Estado español", comienza afirmando el periodista. "Vamos a ver una cosa: caéis mal, sois básicamente insoportables, sois invasores, sois gente que no os preocupáis en general, la cayetanada", añade.

De este modo, asegura que "madrileños normales los habrá, seguro que los hay, pero la cayetanada sois gente que no entendéis nada", señalando además que "hay que entender si tú entras en un bar, en un restaurante, en una panadería, "hola, buenos días", eso es lo primero de todo que debéis decir". Del mismo modo, el periodista incide en que "no hace falta hablar a gritos" y añade que "aunque llevéis 20 años viniendo aquí, no sois de aquí".

Mensaje para la cayetanada invasora de la costa. pic.twitter.com/jNNMMt6IHD — Àngel Aguiló Palou (@AngelAguiloP) August 1, 2026

Así las cosas, el periodista mallorquín añade en su vídeo que "no hay nada peor que un cayetano que trae a otro cayetano y le explica los entresijos del lugar y de los autóctonos, nativos o gente de la reserva como si él fuese uno más del lugar". De este modo, recurre a los tópicos izquierdistas de siempre y añade que "si queréis parecer autóctonos, que esto os preocupa bastante, es importantísimo que no os pongáis una camisa para ir a la playa, unos castellanos para ir a la playa y un bañador de 200 euros para ir a la playa", señalando que "una persona que está habituada a la playa se pone un bañador del Decathlon, unas chanclas y una camiseta vieja".

Por otra parte, Aguiló asevera que "no hace falta compararlo todo constantemente con Madrid", añadiendo que "también agradeceríamos que ya que lleváis tanto tiempo viniendo aquí, hagáis un esfuerzo por pronunciar correctamente los nombres de los lugares y de sus gentes", en referencia a la pronunciación de los nombres de las personas y los lugares de la zona en el dialecto mallorquín.

Con todo, el periodista concluye que "en general, estamos hasta arriba" y asegura que "el consejo práctico sería que no vengáis porque caéis mal y porque no necesitamos a más gente".

Reacción en redes sociales

Naturalmente, este vídeo ha suscitado una cascada de reacciones en redes sociales que, fundamentalmente, están destinadas a denunciar lo irrisorio de estos ataques y la hipocresía del propio periodista. Así, algunas personas han rescatado directamente imágenes del periodista viajando por distintos lugares del mundo para denunciar cómo, en lugar de predicar con el ejemplo, se dedica a "invadir" —según sus propias palabras— otros lugares del planeta.

En este sentido, otros usuarios han preferido recurrir a los memes y las ilustraciones para trasladar este mismo mensaje.

Al respecto, otras personas incidían en que el mensaje trasladado por estas personas contra los turistas madrileños es, en esencia, el mismo de quienes mantienen una posición más sólida contra la inmigración. "Ahora prueba a decir esto cambiando 'cayetanada' por 'inmigrantes' y madrileños por 'marroquíes'", señalaba al respecto el periodista Alberto Olmos.

Ahora prueba a decir esto cambiando "cayetanada" por "inmigrantes" y madrileños por "marroquíes". 🤔 https://t.co/wM54EmeJYH — Alberto Olmos (@alb_olmos) August 2, 2026

Por su parte, el periodista Juan Soto Ivars señalaba en un mensaje en redes sociales que la diferencia con la capital española radica en que "en Madrid, donde buena parte de la población venimos de fuera, no salta el gato puro con su chaleco y su gorrilla a hablar así a los que no tienen el gen". Asimismo, el comentarista añadía que, por este motivo, "en gran medida, Madrid es la mejor ciudad de España".

¿Sabéis cuál es la diferencia? Que en Madrid, donde buena parte de la población venimos de fuera, no salta el gato puro con su chaleco y su gorrilla a hablar así a los que no tienen el gen. Por eso, en gran medida, Madrid es la mejor ciudad de España. https://t.co/x5udeNB5Xw — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) August 2, 2026

Con todo, otras personas respondían al vídeo del periodista asegurando que "soy español e iré a donde me plazca de España y siempre seré de allí", indicando que "por mucho que te atornilles la boina no me vas a decir a dónde puedo y a dónde no puedo ir en mi país". "Parecéis pueblerinos acomplejados", aseveraba otra persona.

Por otra parte, otros usuarios procedentes de la isla defendían que, pese a todo, la mayor parte de la población mallorquina acoge con los brazos abiertos a los turistas madrileños. "Los mallorquines somos gente amable pero ahora está de moda atacar al turista menos cuando ellos van de turistas que se creen lo mejor del mundo y sólo son unos hipócritas de manual", aseguraba una persona al respecto. "También hay mallorquines que acogen con cariño y respeto a turistas y a "forasters" y nos hacen sentir en casa y queridos", señalaba otro usuario, mientras otros insistían en que "la mayoría de los mallorquines no somos así".