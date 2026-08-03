Los consumidores asumirán en su factura de la luz un coste de 29,6 millones por la reposición del sistema tras el apagón

El pasado 28 de abril de 2025, la península ibérica se sumió en un cero energético que provocó un apagón masivo que duró varias horas. De hecho, en algunos lugares de España la energía no regresó hasta el día siguiente. La razón fundamental de este episodio, según han detallado en Libre Mercado nuestros analistas, residió en la falta de energía síncrona que pudiera estabilizar el sistema eléctrico. Sin embargo, desde Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica se ha preferido eludir cualquier responsabilidad señalando incluso a los operadores privados.

Desde entonces, según hemos detallado en Libertad Digital, los sobrecostes que ha supuesto la operación "reforzada" con la que el Gobierno ha pretendido garantizar el suministro eléctrico tras el apagón ha alcanzado cifras milmillonarias. Solo para 2026 se estima que este impacto sea de hasta 5.600 millones de euros, después de que en 2025 los costes de operación ascendieran hasta los 3.800 millones.

Con todo, los consumidores tendrán que asumir los costes de la reposición del sistema eléctrico que se derivaron de dicho apagón. Así lo ha establecido la CNMC en una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Impacto en la factura

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha fijado en 38,7 millones de euros el coste de la reposición del sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025 y ha acordado que esa cantidad se repercuta en la factura de la luz durante un periodo de doce meses. Según el organismo, esta fórmula evita un impacto económico concentrado sobre los consumidores y permite repartir el coste de manera proporcional al consumo.

Así se detalla en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se recuerda que "como consecuencia del cero eléctrico ocurrido en el Sistema Eléctrico Peninsular Español el día 28 de abril a las 12:33, los operadores del sistema y del mercado eléctrico español suspendieron las actividades de mercado".

Según la resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, el importe total asciende a 38,7 millones de euros. De esa cantidad, 33,1 millones de euros corresponden a la generación eléctrica que participó activamente en la reposición del suministro, fundamentalmente centrales de ciclo combinado de gas y centrales hidráulicas. Otros 5,6 millones de euros servirán para cubrir los intercambios internacionales de apoyo eléctrico desde la frontera con Francia que no pudieron financiarse mediante las rentas de congestión.

BOE

Con todo, la CNMC ha descartado cargar todo el coste sobre la demanda registrada durante las horas del apagón, al considerar que ello habría provocado un sobrecoste puntual para los consumidores afectados en ese periodo. En su lugar, el regulador ha optado por distribuir el importe entre la demanda futura de comercializadoras y consumidores directos durante un periodo de un año, en proporción al consumo de electricidad. Además, el organismo recuerda que 9,1 millones de euros ya fueron liquidados de forma provisional a las instalaciones generadoras, por lo que el importe pendiente de abonar asciende a 29,6 millones de euros.

Así las cosas, tomando como referencia una demanda anual estimada de 241.595 gigavatios hora (GWh), la CNMC calcula que el impacto para los consumidores será de 0,12 euros por megavatio hora (MWh), cifra que se elevaría a 0,16 euros/MWh si se tiene en cuenta el coste bruto total. De este modo, el periodo de liquidación comenzará, como máximo, el primer día del mes siguiente una vez transcurridos cuatro meses desde la publicación de la resolución en el BOE. No obstante, antes Red Eléctrica de España (REE) deberá publicar el calendario y el coste mensual de la liquidación con al menos dos meses de antelación.

Por otra parte, la resolución también fija la metodología para retribuir a las centrales que participaron en la recuperación del suministro. Concretamente, el organismo ha rechazado las propuestas planteadas por algunas empresas generadoras y por el operador del sistema, que defendían valorar la energía conforme a las ofertas del mercado de restricciones técnicas, con precios que alcanzaban hasta 246 euros/MWh en los ciclos combinados y 371 euros/MWh en las centrales hidráulicas. Al respecto, la CNMC considera que esos valores habrían sobreestimado el coste real soportado por las instalaciones en un contexto de suspensión de los mercados eléctricos.

En el caso de los ciclos combinados de gas, el regulador fija una retribución de 120,50 euros/MWh para los 215.483 MWh generados, lo que supone un coste aproximado de 26 millones de euros. Por su parte, las centrales hidráulicas y de bombeo recibirán esa misma retribución por la energía producida por encima de su programa previo, mientras que las centrales térmicas de carbón percibirán 123,17 euros/MWh.

Finalmente, cabe detallar que durante el trámite de audiencia, en el que participaron 16 entidades, entre ellas patronales eléctricas, comercializadoras y asociaciones de consumidores, varios agentes solicitaron que el coste extraordinario fuera asumido mediante los Presupuestos Generales del Estado o a través de una modificación de los cargos regulados del sistema.

Sin embargo, la CNMC sostiene que carece de competencias para adoptar cualquiera de esas soluciones y que la repercusión del coste sobre la demanda constituye la única alternativa posible dentro del marco legal vigente. Asimismo, el regulador rechaza las críticas de algunas asociaciones de consumidores, que calificaron la medida de abusiva, y subraya que no se están trasladando indemnizaciones, sino el coste de la energía utilizada para restablecer el suministro eléctrico durante una situación de emergencia.