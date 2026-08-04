El absentismo hunde la Seguridad Social: el gasto hasta junio alcanza el 80% del presupuesto previsto para las bajas

Crece la preocupación entre los empresarios por el incremento del absentismo, un fenómeno que afecta directamente a la productividad de las empresas y al trabajo que realizan el resto de empleados, puesto que en muchos casos se pueden ver sobrecargados por las ausencias injustificadas de algunos trabajadores. Así las cosas, según un informe elaborado por Adecco, este problema supuso un coste de 59.109 millones de euros para la economía española en 2025.

Sin embargo, este impacto no recae únicamente sobre las empresas. Lo cierto es que el Estado, a través de la Seguridad Social, también asume un gran gasto derivado de este incremento de las bajas laborales. En este contexto, el absentismo se ha disparado tanto que, solo en seis meses, la Seguridad Social ya ha ejecutado el 80% del presupuesto previsto para hacer frente a estos costes.

Impacto del absentismo en las cuentas públicas

El absentismo también afecta a las cuentas públicas, aunque desde la izquierda se empeñen en justificar el incremento exponencial de las ausencias de los trabajadores. Tal es así que, tan solo en los seis primeros meses del año, la Seguridad Social ya ha ejecutado más del 80% del presupuesto previsto para hacer frente al coste derivado de las bajas por incapacidad temporal.

Así se desprende del Resumen de Ejecución Presupuestaria publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondiente a junio de 2026, donde se detalla cómo el presupuesto inicial previsto por la Seguridad Social se situaba en los 11.764,30 millones de euros. Del mismo modo, como podemos comprobar a continuación, el documento explica que el presupuesto final quedó en 11.822,65 millones de euros.

Seguridad Social

El problema, no obstante, radica en la cantidad de dinero ejecutado por la Seguridad Social hasta junio para hacer frente a los costes derivados de las ausencias por incapacidad temporal. Concretamente, el documento detalla que hasta el momento los pagos realizados ascienden hasta los 9.475,30 millones de euros. Esto implica que estos pagos representan el 80,14% del presupuesto total establecido por el organismo.