El dato que tumba el alarmismo de la izquierda sobre la pobreza

Durante años se nos ha repetido hasta la saciedad que vivimos en un mundo cada vez más desigual. Gobiernos, organismos internacionales, activistas e intelectuales de izquierdas han presentado el supuesto incremento generalizado de la desigualdad como la gran prueba del supuesto fracaso del capitalismo y de la globalización. Sin embargo, si acudimos a los datos en lugar de dejarnos llevar por los eslóganes, descubrimos una realidad muy distinta.

Así, el Banco Mundial acaba de publicar una estadística que merece mucha más atención de la que ha recibido. Según su Atlas of Global Development 2026, el número de economías con alta desigualdad (aquellas cuyo índice de Gini supera los 40 puntos) ha pasado de 72 países en 1995 a apenas 43 en 2024. Es decir, la cantidad de países altamente desiguales ha caído alrededor de un 40% en apenas tres décadas.

Esta evolución resulta todavía más llamativa cuando se observa el fenómeno contrario. Mientras disminuyen los países con alta desigualdad, aumentan aquellos considerados como economías con baja desigualdad, definidas por un índice de Gini inferior a 30. Su número ha pasado de 22 economías a mediados de los años noventa a 33 en 2024, lo que supone un incremento del 50%.

No hablamos, por tanto, de una excepción estadística ni de un cambio coyuntural. Se trata de una tendencia sostenida durante tres décadas que desmonta uno de los lugares comunes más repetidos del debate político contemporáneo. Naturalmente, esta evolución no significa que la desigualdad haya desaparecido ni que todos los países sigan exactamente la misma trayectoria, pero precisamente por eso conviene distinguir entre los datos y el relato. El discurso dominante sostiene que el desarrollo económico genera inevitablemente sociedades cada vez más desiguales, mientras que las cifras muestran una tendencia general muy diferente.

Menos pobreza

El propio Banco Mundial introduce, además, un matiz especialmente interesante. Sus economistas recuerdan que el índice de Gini únicamente mide cómo se distribuye la renta, pero no dice nada acerca del nivel de bienestar de una sociedad. Dos países pueden presentar exactamente la misma desigualdad y, sin embargo, uno ser varias veces más rico que el otro. Difícilmente puede afirmarse que ambos disfruten del mismo grado de prosperidad.

Una sociedad en la que casi todos son pobres puede ser muy igualitaria. Otra donde los ingresos se distribuyen de manera menos uniforme puede ofrecer, sin embargo, mejores salarios, mayor esperanza de vida y más oportunidades de progreso. La obsesión por la desigualdad relativa puede terminar ignorando la cuestión verdaderamente importante: cuánto mejora la vida de las personas, especialmente la de quienes menos tienen.

Por eso, la evolución de la pobreza resulta imprescindible para completar el análisis. En 1995, alrededor de 2.260 millones de personas vivían con menos de 3 dólares diarios, medidos en paridad de poder adquisitivo de 2021. En 2024, esa cifra había bajado a 847 millones. En apenas tres décadas, más de 1.400 millones de personas salieron de la pobreza extrema y el número total de pobres se redujo cerca de un 63%, pese a que la población mundial aumentó con fuerza durante el mismo periodo. La tasa de pobreza extrema pasó de rondar el 40% de la humanidad a situarse en el 10,4%.

Esta conclusión es difícil de reconciliar con el relato de un capitalismo que empobrece y polariza inevitablemente a las sociedades. Desde mediados de los años noventa, el mundo no solamente ha reducido el número de economías con desigualdad elevada, sino que ha conseguido sacar de la pobreza extrema a más de 1.400 millones de seres humanos. Se ha reducido la desigualdad al mismo tiempo que crecía la riqueza, que es precisamente la combinación que el discurso anticapitalista suele presentar como imposible.

Otro indicador que evoluciona a mejor

En la misma línea, el Banco Mundial ha desarrollado un indicador más completo, denominado Prosperity Gap, que incorpora tanto el nivel de ingresos como su distribución. El índice calcula cuánto tendrían que multiplicarse los ingresos de cada persona para alcanzar un nivel de prosperidad fijado en 28 dólares diarios y concede un peso mayor a quienes se encuentran más lejos de ese umbral.

La noticia que ofrece este indicador resulta todavía más espectacular. La brecha mundial de prosperidad se ha reducido a menos de la mitad desde comienzos de los años ochenta. En 1981, los ingresos mundiales habrían tenido que multiplicarse, en promedio, casi por trece para que toda la población alcanzase el umbral establecido por el Banco Mundial. En 2026, el factor necesario ha bajado a 4,5.

No se trata simplemente de que el mundo sea hoy algo menos desigual. Se trata de que es muchísimo más próspero. Los países más pobres y sus habitantes han recortado una parte considerable de la distancia que los separaba de las economías desarrolladas. Nunca antes tantos seres humanos habían disfrutado de ingresos, bienes y servicios que durante siglos estuvieron reservados a una minoría.

Esta triple evolución (menos economías con desigualdad elevada, menos pobreza y una brecha de prosperidad mucho menor) no es fruto del azar. Coincide, de hecho, con el mayor proceso de globalización y apertura económica de la historia, con la expansión del comercio internacional, la industrialización de buena parte de Asia, la integración de cientos de millones de trabajadores en los mercados mundiales y una acumulación de capital sin precedentes.

Curiosamente, buena parte del debate occidental continúa girando alrededor de una idea que los propios datos internacionales desmienten. Se insiste en que el capitalismo globalizado ha dejado atrás a la mayoría de la población, cuando nunca antes tantos países habían conseguido reducir simultáneamente la pobreza, elevar sus ingresos y moderar sus niveles de desigualdad.

Nada de esto implica que el trabajo esté terminado. Millones de personas siguen viviendo en condiciones extremadamente precarias y algunas regiones llevan años estancadas. Pero una cosa es reconocer los problemas pendientes y otra muy distinta construir un diagnóstico equivocado sobre la evolución del mundo.

Los datos son claros: mientras el discurso dominante continúa describiendo un capitalismo generador de desigualdad creciente, las estadísticas del Banco Mundial muestran que el número de países con alta desigualdad ha caído un 40%, que las economías con baja desigualdad han aumentado un 50% y que la brecha mundial de prosperidad se ha reducido a menos de la mitad, mientras la pobreza caía a plomo.