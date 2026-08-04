El Ibex 35 conquista por primera vez en su historia los 20.000 puntos

De récord en récord. El mes de agosto ha comenzado con dos días consecutivos de éxito bursátil en la Bolsa española. El lunes alcanzó en su cierre los 19.982 puntos, pero no ha sido hasta la jornada de hoy cuando ha superado el umbral de los 20.000 puntos por primera vez en sus más de 30 años de historia.

Lo cierto es que este 4 de agosto había expectación por saber si finalmente alcanzaría la cota psicológica de los 20.000 o habría que esperar. Así, no ha habido que esperar mucho para confirmar esta noticia, porque pasadas las 9.00 de la mañana la sesión ha abierto con una subida del 0,13% hasta los 20.013 puntos. Sin embargo durante la mañana la cotización es prácticamente plana con pequeñas subidas y bajadas siempre en el entorno de los 20.000.

Según los expertos, lo ocurrido hoy es un hito técnico y psicológico relevante, porque apunta a la buena salud de la que gozan los mercados financieros, que disponen de mucha liquidez. No sólo en España sino de todo el mundo. De hecho en el día de ayer, el DAX alemán y el CAC 40 francés cerraron en récord superando los 26.000 puntos y los 8.600, respectivamente, en una jornada en la que el detonante de los avances fue la caída de entre el 4 y 7% en el precio del barril de Brent.

Así las cosas, en lo que vamos de año el parqué madrileño ha ganado un 15%, que se suma al 49% del 2025 cuando se sobrepasó la barrera de los 17.300 puntos. El éxito bursátil español se debe sobre todo al tirón de la banca que, gracias a los tipos de interés ha presentado un beneficio conjunto de 20.000 millones. Algo que, previsiblemente, se mantendrá en el tiempo ya que, según diversos analistas, el aumento de la inflación con la consecuente subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo —como se prevé que ocurra tras su reunión del mes de septiembre—, hará que las entidades financieras puedan tener más margen de beneficio.

Sin embargo al éxito bancario hay que sumarle dos componentes que han duplicado su cotización en el último año: ArcelorMittal y Repsol. Para los expertos, el rally alcista se mantendrá en el tiempo gracias a Inditex, BBVA, Iberdrola y Santander, que llevarán al Ibex a los 20.900 puntos.

Otros récords del Ibex 35

La subida registrada al cierre de 2025 (que alcanzó casi el 50%) fue la segunda mayor subida de la historia del principal índice español, superada solo por la de 1993, cuando alcanzó el 54,2%. Del mismo modo, cabe recordar el máximo de octubre de 2007, cuando el selectivo español alcanzó los 15.945 puntos poco antes de la gran crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que cambiaría por completo el ciclo económico. De este modo, tuvieron que pasar 18 años para que el Ibex 35 marcara un nuevo récord (el del año pasado), que ahora se ha quedado atrás con el conseguido en este inicio de agosto.