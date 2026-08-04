Europa busca competir en IA apoyándose en modelos especializados, aplicaciones industriales y datos de calidad

Europa está orientando su estrategia en inteligencia artificial (IA) hacia modelos especializados, aplicaciones industriales y datos de calidad, con el objetivo de reforzar su competitividad y reducir dependencias tecnológicas en un mercado global dominado por China y EEUU.

La Comisión Europea ha situado este enfoque en el centro del 'AI Continent Action Plan', con el que busca convertir las fortalezas europeas en aceleradores de inteligencia artificial. Bruselas defiende que Europa debe aprovechar el potencial de sus investigadores e industrias para impulsar aplicaciones de IA en ámbitos como sanidad, automoción, ciencia e industria.

El plan comunitario subraya además que los grandes conjuntos de datos de calidad son esenciales para desarrollar y entrenar modelos avanzados. Para ello, la Comisión plantea crear laboratorios de datos dentro de las fábricas de IA y avanzar hacia un mercado único europeo del dato que permita escalar soluciones de inteligencia artificial en todo el continente.

La Comisión también ha lanzado la 'Apply AI Strategy', concebida para acelerar la adopción de IA en sectores estratégicos como salud, automoción, robótica, manufactura, energía, construcción, agroalimentación, defensa, comunicaciones y servicios públicos. La estrategia busca reforzar la competitividad europea y su soberanía tecnológica mediante aplicaciones sectoriales adaptadas a necesidades reales.

Hacia una IA industrial

Airbus anunció en mayo una alianza con Mistral AI para desplegar inteligencia artificial en aplicaciones aeroespaciales soberanas, desde el diseño inicial hasta capacidades embarcadas, bajo estrictos requisitos de seguridad y soberanía. En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva digital de Airbus, Catherine Jestin, afirmó que la colaboración abre la puerta a casos de uso de IA "de alto impacto y alto valor" en el sector aeroespacial.

BMW también ha apostado por modelos especializados junto a Mistral AI para mejorar sus simulaciones de choque. La compañía explicó que combina sus datos industriales y de ingeniería con capacidades avanzadas de entrenamiento de modelos para construir una IA especializada que apoye tareas complejas de desarrollo. Franz Decker, CIO y vicepresidente sénior de BMW Group, defendió que el uso de datos industriales es clave para traducir la inteligencia artificial en creación de valor.

Mistral AI ha reforzado esta línea con la adquisición de Emmi AI, especializada en modelos de física para ingeniería industrial. Arthur Mensch, consejero delegado de Mistral AI, señaló que la operación posiciona a la compañía como socio para fabricantes en sectores críticos como aeroespacial, automoción o semiconductores, mediante una plataforma integrada para resolver retos complejos y acelerar la innovación industrial.

En la misma dirección, Siemens defiende que la IA industrial genera impacto cuando se aplica de forma integral en toda la cadena de valor, desde el diseño hasta la fabricación y la optimización de activos. El presidente y consejero delegado de Siemens, Roland Busch, afirmó en CES 2026 que la IA industrial "ya no es una función, sino una fuerza que remodelará el próximo siglo", y que permitirá anticipar problemas, acelerar la innovación y reducir costes.

Por su parte, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, defendió en el Cercle d'Economia que Europa debe acelerar el desarrollo de capacidades tecnológicas propias para reforzar su autonomía estratégica y sostuvo que "construir tecnología propia es la ruta para defender los valores europeos". También destacó que las infraestructuras digitales son esenciales para desplegar IA y desarrollar tecnologías propias en sectores estratégicos.