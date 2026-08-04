La Casa Árabe aumenta el gasto en la fiesta del Ramadán pese a los problemas económicos

La Casa Árabe incrementó el gasto destinado a la fiesta del Ramadán en un 16,2% entre 2025 y 2026 a pesar de la delicada situación económica que pasa tras la gestión de Irene Lozano, biógrafa de Pedro Sánchez y exdirectora del organismo, según revelan dos resoluciones oficiales a las que Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva gracias a sendas peticiones amparadas en la Ley de Transparencia.

Ambos textos llevan la firma de Miguel José Moro Aguilar, actual director general de la entidad. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid ha fijado el 1 de septiembre como fecha límite para que abandone el edificio de Escuelas Aguirre, junto al Parque del Retiro, tras la expiración de la cesión de uso.

El desembolso de las celebraciones de Ramadán

En 2025 la institución destinó 2.513,63 euros a las actividades de la fiesta. El reparto incluyó una campaña en redes por 0 euros, un pre-iftar (el periodo de tiempo de 60 a 90 minutos justo antes de la puesta de sol durante el mes sagrado) por 170 euros, un iftar (comida nocturna con la que los musulmanes rompen su ayuno diario) por 517,5 euros y el concierto El Majlis del Atlas con Tarek Atoui por 1.826,63 euros.

Al año siguiente el importe total alcanzó 2.920,10 euros, lo que supone un alza del 16,2%. Esa cantidad cubrió íntegramente el concierto del Cardamom Trio, de hora y media de duración, en el marco de las Noches de Ramadán: 1.936 euros en honorarios de la banda, 779,10 euros del técnico de sonido y 205 euros del técnico de sala. No se registraron más actos con coste asociado en la documentación.

La situación financiera crítica de la entidad tras la gestión de Irene Lozano

El Tribunal de Cuentas alertó en su fiscalización de los ejercicios 2023 y 2024 de una "situación financiera crítica" que afecta a la viabilidad del consorcio. La institución registró resultados negativos recurrentes de casi un millón de euros anuales, con gastos de gestión ordinaria de 3,2 millones en 2023 y 3,3 millones en 2024, sufragados mediante el remanente de tesorería. El órgano fiscalizador señaló la ausencia de un sistema completo y estructurado de control interno, carencias en la planificación y debilidades en la gestión de personal, incluidas irregularidades en la cobertura de puestos.

La partida dedicada al Orgullo LGTBI

Entre 2021 y 2026 la entidad asignó recursos a actividades vinculadas a la celebración. En 2021 el importe fue de 205,7 euros para una conferencia y proyección titulada Miradas LGBT desde la Inclusión. En 2022 el desembolso se elevó a 4.297,86 euros (2.882,16 euros más 1.415,70 euros del alquiler de equipo de iluminación durante la semana) por la conferencia y proyección Otra Diversidad Árabe: Ficciones LGBT de Saleem Haddad.

En 2023 se destinaron 3.332,52 euros (737,53 euros, 1.534,99 euros y 1.060 euros del suministro y montaje de banderolas) a la proyección de la película El Caftán Azul y a la presentación de los libros Esto Jamás Podré Contarlo y Los Lugares Verdes. En 2024 la cifra bajó a 1.039,29 euros (676,29 euros de la conferencia más 363 euros del montaje de banderolas) por Orgullo Crítico: Árabes Queer ante la Ocupación.

En 2025 el coste se limitó a 387,20 euros por el montaje y desmontaje de las banderolas en la fachada. Para 2026 el presupuesto ascendió a 400 euros más IVA, también destinados al mismo trabajo.

Los desencuentros con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento

La Comunidad de Madrid anunció en enero su abandono del consorcio tras el informe del Tribunal de Cuentas. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, trasladó en una carta al director general que la decisión se adoptaba por "no haber encontrado garantías suficientes" en materia de transparencia y que el documento "viene a confirmar" las dudas sobre la gestión de Irene Lozano, que había repercutido "negativamente en la credibilidad de la institución".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció el 29 de junio la recuperación de la posesión de Escuelas Aguirre, de modo que "Casa Árabe no podrá seguir en esa ubicación" antes del 1 de septiembre. Justificó la medida por la gestión de la exdirectora, a la que se refirió como "la biógrafa de Pedro Sánchez", y afirmó que "hizo una gestión 'lamentabilísima' y dejó a Casa Árabe 'en bancarrota'", según los informes del Tribunal de Cuentas que "apuntan a una responsabilidad contable de Irene Lozano". Añadió que se produjo un "abandono del edificio" que generó "problemas estructurales importantes" y calificó la etapa de "despilfarro, ha sido un chiringuito, ha sido un ejemplo lamentabilísimo de gestión". El autor de la solicitud de información ha confirmado a Libre Mercado que también ha solicitado el gasto en mantenimiento de Escuelas Aguirre para comprobar si se invirtió en evitar que se deteriorase.

Una semana después, el regidor advirtió de la falta de respuesta al burofax: "Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación por parte de Casa Árabe hasta el momento, ni se nos ha dado respuesta al burofax que enviamos". Y añadió: "Espero que no ejerzan de okupas, sinceramente lo digo, espero que no nos aboquen a una okupación, espero que no nos aboquen a ir a un procedimiento judicial para tener que desalojarles". Insistió en que "ni el volumen de actividades de Casa Árabe, ni la gestión que se ha llevado a cabo por Irene Lozano, que ha permitido que este edificio se deteriorara y tuviera un problema grave de conservación" justifican mantener la cesión.

La concejala de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, recordó que "fue la propia Irene Lozano quien en 2024, y ese día estaba yo en la comisión de Casa Árabe, planteó cerrar la sede de Escuelas Aguirre para operar solamente desde la sede de Córdoba. Eso lo escuché yo, lo dijo ella".

Irene Lozano respondió en Bluesky, el Twitter para progresistas, que el déficit "es estructural" y "se remonta a los recortes aplicados durante el Gobierno de Mariano Rajoy". Acusó a Almeida de intentar "ocultar su incompetencia" y de "aprovechar para dar una puñalada a Pedro Sánchez en mi espalda, con la elegancia que le caracteriza", y calificó de "acto de cobardía" el uso de su gestión como argumento.

Finalmente, hace unos días, ante el Consejo de Embajadores Árabes, Almeida denunció que la crisis fue consecuencia de "una gestión irresponsable impuesta por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación".