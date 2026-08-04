Los precios no dan tregua: la vivienda de segunda mano marca un nuevo récord histórico tras dispararse un 13,1%

El precio de la vivienda no da tregua. Ya sean los inmuebles puestos a la venta o aquellos destinados al alquiler, en todos los casos se ha producido un encarecimiento extraordinario durante los últimos años que lastra notablemente las condiciones de vida de los españoles y la posibilidad de emprender sus propios proyectos vitales.

Este incremento de los precios se está dando también en el caso de la vivienda usada. Según datos publicados por el portal especialista Idealista, el precio de la vivienda usada en España volvió a aumentar en julio y alcanzó un nuevo máximo histórico.

Concretamente, según los datos proporcionados por el portal inmobiliario, en el caso de la vivienda usada el precio del metro cuadrado se situó en los 2.933 euros, lo que supone un incremento del 13,1% interanual y una subida del 3,3% respecto al trimestre anterior. Además, en comparación con el mes de junio, este precio representa un incremento del 0,6%.

Así las cosas, el informe refleja que todas las comunidades autónomas registraron incrementos de precio respecto a julio del año pasado. No obstante, la mayor subida correspondió a Cantabria, con un 18,2%, seguida de Castilla-La Mancha (16,1%), Asturias (15,4%), Aragón (14,7%) y la Región de Murcia (14,5%).

Por su parte, por debajo de la media nacional, se situaron Cataluña (13%), Castilla y León (12,5%), País Vasco (11,7%), Galicia y Navarra (10,9% en ambos casos), Andalucía (10,8%), Comunidad Valenciana (10,6%), Extremadura (9,4%), La Rioja (9,3%), Comunidad de Madrid (8%) y Canarias (7,8%). Con todo, la menor subida fue la de Baleares, con un 5,3%.

Ahora bien, pese a ello Baleares continúa siendo la comunidad autónoma con el precio más elevado, alcanzando los 5.575 euros por metro cuadrado. Del mismo modo, le siguen la Comunidad de Madrid (5.135 euros/m²), el País Vasco (3.748 euros/m²), Canarias (3.357 euros/m²), Cataluña (3.091 euros/m²) y Andalucía (2.925 euros/m²).

Por otra parte, el informe también señala que todas las capitales de provincia registraron aumentos de precio durante los últimos doce meses. Concretamente, las mayores subidas se produjeron en Ciudad Real (21,8%), Salamanca (21,6%), León (19,9%), Ávila (17,9%) y Oviedo (17,3%). Por su parte, en el lado opuesto se situaron Melilla (0,9%), Cuenca (2,4%), Madrid (3,1%) y San Sebastián (3,9%), que fueron las ciudades con los incrementos más moderados.

De esta forma, tras la evolución registrada durante el último año, San Sebastián se mantiene como la capital de provincia más cara de España, con un precio medio de 6.590 euros por metro cuadrado. Por detrás se sitúan Madrid (6.547 euros/m²) y Barcelona (5.449 euros/m²).