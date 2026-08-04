España, cada vez más dependiente de Marruecos: las importaciones se disparan un 60% con Sánchez

En los últimos días, la relación entre España y Marruecos ha vuelto a adquirir protagonismo después de que alrededor de 50.000 personas cruzaran de forma ilegal la frontera entre Marruecos y Ceuta, provocando así una de las mayores crisis de los últimos años y generando miedo y tensión entre la población española en Ceuta.

A pesar de este nuevo ataque de Marruecos a España, desde el Gobierno se insiste en que el país vecino es un "socio fiable", como expresó Fernando Grande-Marlaska. Si atendemos a las relaciones comerciales entre España y el país africano, veremos que, desde la llegada de Pedro Sánchez, tanto las importaciones como las exportaciones con este país han crecido sustancialmente, haciendo que Marruecos sea un socio comercial cada vez más importante.

En concreto, si comparamos los cinco primeros meses del año 2018 (cuando aún gobernaba Mariano Rajoy) con los cinco primeros meses de 2026, veremos que tanto las compras como las ventas de productos con Marruecos han crecido de forma significativa. Para ver cómo han crecido tanto las ventas como las compras con Marruecos nos valemos de los datos oficiales ofrecidos por Datacomex, el portal de estadísticas de comercio exterior de bienes de España y la UE, perteneciente al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Las compras de España a Marruecos crecen casi un 60%

Por el lado de las importaciones, tenemos que en los cinco primeros meses de 2018 estas tuvieron un valor de 3.037 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 2026 el valor ascendió a los 4.851 millones de euros. Como se puede ver, el incremento entre un periodo y otro es del 59,73%. En cuanto a las exportaciones, tenemos que en los primeros cinco meses de 2018 el valor de dichas ventas ascendió a los 3.596 millones de euros, mientras que en los cinco primeros meses de 2026 este valor ha sido de 5.255 millones de euros, un incremento del 46%.

Si desglosamos las exportaciones y las importaciones por sectores económicos, veremos que actualmente el 63% de las exportaciones tienen que ver con semimanufacturas (1.284 millones de euros), bienes de equipo (1.113 millones de euros) y bienes del sector del automóvil (902 millones de euros). Mientras tanto, por el lado de las importaciones tenemos que España compra a Marruecos principalmente bienes de equipo (1.551 millones de euros), productos relacionados con la alimentación, la bebida y el tabaco (1.430 millones de euros) y manufacturas de consumo (782 millones de euros).

España depende cada vez más de Marruecos

De esta forma, vemos que, desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, la dependencia de España respecto a Marruecos ha aumentado, y también vemos cómo el valor monetario de lo que España ha comprado a Marruecos ha crecido más que el valor monetario de lo que Marruecos ha comprado a España, siendo el país africano el gran beneficiado de esta "amistad comercial".

Sea por la razón que sea, la cuestión es que España intensifica cada año sus relaciones comerciales con un socio que constantemente chantajea a España con la inmigración y que, al mismo tiempo, pretende anexionar a su poder dos territorios como Ceuta y Melilla. Todo esto debería hacer que España se replantease su relación con el país africano.