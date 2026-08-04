La empresa pública Hunosa lleva desde que se fundó en 1967 con números rojos: 3.070 millones en pérdidas

Hunosa, también conocida como Hulleras del Norte, ha acumulado un déficit consolidado de 3.070,42 millones de euros antes de impuestos entre 1967 y 2025. Tras el pago de impuestos, el saldo negativo se sitúa en 913,34 millones de euros. Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva al documento oficial gracias a una solicitud de información amparada en la Ley de Transparencia. El escrito está firmado por Cristóbal Pérez Monjardín, director del departamento de Asesoría Jurídica y Aprovisionamiento de la compañía.

La entidad, controlada íntegramente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), opera desde su sede en Oviedo. Su máximo responsable es Enrique Fernández Rodríguez, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y doctor por la Universidad de Oviedo. Impartió clases de economía financiera entre 1997 y 2011.

Fernández también ocupó la alcaldía de San Martín del Rey Aurelio entre 2011 y 2019, un municipio asturiano de más de 15.000 habitantes. Entre 2019 y 2023 ejerció como consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Gobierno del Principado de Asturias y diputado en la Junta General del Principado. Fue senador por Asturias entre 2023 y principios de 2024, momento en que fue nombrado presidente de la sociedad y en 2025 tuvo un sueldo de 184.485 euros.

Orígenes y trayectoria extractiva

Hunosa responde a las siglas de Hulleras del Norte, S.A. Esta empresa nació el 9 de marzo de 1967 mediante un real decreto que agrupó una veintena de explotaciones privadas deficitarias de la cuenca central asturiana con un capital inicial de 3.600 millones de pesetas —2.600 los aportó el Gobierno de Franco y el resto las entidades con pérdidas que formaron la empresa—. El Instituto Nacional de Industria (INI), antecesor de la SEPI, asumió el control total de las acciones de firmas como Duro Felguera, Hullera Española, Fábrica de Mieres y Carbones Asturianos.

En los años setenta consolidó su posición como principal productora nacional de carbón, alcanzó cerca de 28.000 empleados en casi medio centenar de pozos y registró un pico de producción de 4,6 millones de toneladas en 1972. Así, la década de los ochenta marcó el inicio de ajustes progresivos y clausuras de yacimientos poco rentables, acompañados de elevadas subvenciones públicas para sostener la actividad.

Durante los noventa se intensificó la reconversión impulsada por la entrada en la Unión Europea, con reducciones masivas de plantilla y el cierre de numerosos centros como Barredo, Fondón, Entrego y Figaredo. Del mismo modo, en los años 2000 se mantuvo la tendencia de concentración de recursos y recortes laborales mientras se elaboraban sucesivos planes del carbón.

Con todo, la década de 2010 dejó solo unos pocos centros activos tras la clausura de Sotón, Montsacro, María Luisa y Candín. El último pozo, Nicolasa, cesó la extracción el 17 de diciembre de 2024, poniendo fin a la actividad minera de carbón en Asturias tras casi seis décadas de operación bajo esta marca y más de dos siglos de tradición industrial en la región.

Reorientación posterior al cese minero

Tras detener la producción de mineral, la compañía ha centrado sus esfuerzos en las energías renovables y la recuperación ambiental de antiguos espacios. Transformó la central térmica de carbón de La Pereda en una instalación de biomasa con una inversión de 55 millones de euros que permitiría aprovechar recursos forestales locales y generar al menos 200 empleos indirectos.

Desarrolló un parque de generación y almacenamiento en el antiguo pozo San Nicolás con una partida estimada de 24 millones de euros, incluyendo una central hidráulica de bombeo reversible gracias a llenar de agua los 500 metros de profundidad de la antigua mina, pudiendo generar entre 50 MW y 100 MW de potencia. Impulsó proyectos de geotermia, hidrógeno verde y redes de calor en distintas localizaciones de las cuencas mineras.

La filial Sociedad Asturiana de Diversificación Minera (SADIM), fundada en 1999, actúa como medio propio para labores de restauración de espacios degradados y gestión de residuos industriales. Esta división promociona un circuito de turismo industrial que incluye visitas guiadas a pozos como Sotón y Fondón, atrayendo miles de visitantes anuales y preservando el patrimonio histórico.

El plan de empresa 2025-2028 prevé más de 130 millones de euros de inversión y 160 nuevas contrataciones, con un horizonte de estabilidad hasta 2050. También contempla la creación de un centro nacional de rescates en el pozo Santiago con más de tres millones de euros, la valorización de materiales en el complejo de recuperación de Batán y la promoción de suelo industrial en terrenos recuperados para atraer nuevos proyectos empresariales.

Cuantificación del déficit acumulado

Las pérdidas acumuladas antes de impuestos ascienden a 3.070,42 millones de euros. Después de impuestos queda en 913,34 millones de euros. Por periodos, el intervalo 1967-1969 registra 0,06 millones de euros en ambos conceptos. La década de 1970 aporta 0,33 millones de euros antes y después de impuestos. En los ochenta el montante antes de impuestos es de 0,25 millones de euros y tras impuestos 0,38 millones de euros. Los noventa suman 1,86 millones de euros antes de impuestos y 1,29 millones de euros después.

El periodo 2000-2009 concentra 1.562,01 millones de euros antes de impuestos y 531,27 millones de euros después. Entre 2010 y 2019 se acumulan 1.072,99 millones de euros antes de impuestos y 218,17 millones de euros después. De 2020 a 2025 el volumen alcanza 432,93 millones de euros antes de impuestos y 161,85 millones de euros después. Actualizados a poder adquisitivo de 2025 mediante la serie de inflación del IPC español, el total antes de impuestos se eleva a 4.293,97 millones de euros y el posterior a impuestos a 1.318,13 millones de euros.