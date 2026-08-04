Nuevo ridículo de Afra Blanco sobre el absentismo: ¿las bajas han aumentado porque ahora "hay más trabajadores"?

La izquierda española, tanto desde el ámbito político como desde el mediático, siguen atacando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo por abrir un importante debate de carácter económico que afecta a nuestro país y que se ha agravado, sobre todo, en los últimos años: el impacto que tiene el absentismo. Concretamente, el líder de la oposición aseguró que este fenómeno es "un cáncer que no podemos pagar" y cuestionó que los empleados que permanecen de baja laboral cobren el salario íntegramente.

Lo cierto es que las ausencias justificadas de los trabajadores suponen un conjunto de consecuencias que van desde el impacto económico que asume la empresa hasta el gasto público que debe afrontar la Seguridad Social y la sobrecarga de trabajo que implica para el resto de compañeros. Pero la izquierda sigue defendiendo en nuestro país que esto no es cierto. Así las cosas, no es de extrañar que la sindicalista Afra Blanco haya vuelto a desbarrar en una de sus última intervenciones televisivas al hablar de esta cuestión.

Crece la tasa de absentismo

Hace mucho tiempo que en Libre Mercado hemos analizado el impacto que supone el absentismo laboral para el conjunto de nuestra economía. Pero el debate a nivel político y mediático se ha abierto después de que, en una reunión con empresarios vascos, Alberto Núñez Feijóo incidiera en la importancia de poner fin a este fenómeno y analizar las consecuencias que tiene para la actividad económica.

En este sentido, la sindicalista y tertuliana Afra Blanco ha atacado al líder del PP por sus palabras sobre el absentismo, llegando incluso a tergiversar la propuesta real de la oposición. Así, en una reciente intervención en el programa de La Sexta (Atresmedia) La Sexta Xplica, la sindicalista se ha enfrentado a un empresario precisamente a cuenta de los problemas que genera este fenómeno.

Concretamente, el empresario defendió que "ningún empresario cuestiona, (…), los derechos del trabajador, que están muy bien conseguidos y son muy importantes", señalando que "de lo que sí que tenemos que ser conscientes es de que tenemos un problema". De este modo, explicó que "hay unos países ahí que es cierto que pagan más días, pero igual de cierto es que esos países tienen entre el 2% y el 3% de absentismo".

De este modo, el empresario trató de hacer hincapié en uno de los factores que explican el incremento exponencial del absentismo: la ineficiente de la sanidad pública a la hora de gestionar y controlar las bajas laborales. "No tienen culpa ni el empresario, ni el trabajador; es la Seguridad Social, su lentitud", aseguró. Así, incidió en que "lo que no es de recibo es que se tarden 18 meses en pasar un tribunal médico y, después de pasarlo, tarden 3 meses en darte el alta en la Seguridad Social o la baja definitiva".

Cuando te lo dicen a la cara, ya no te engañan. Te engañas tú si les votas. El PP dice tener la solución al supuesto problema de las 𝗯𝗮𝗷𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮𝘀: recortar aún más la prestación. 𝗣𝗲𝗿𝗼 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁𝗼 𝗱𝗲 "𝗯𝗮𝗷𝗮… pic.twitter.com/08lk6mwD7S — Afra BR (@AfraBlanco) August 3, 2026

Asimismo, el empresario insistió en que "lo que no es de recibo es que un médico de cabecera, que son maravillosos, tenga la capacidad durante un año de poder dar una baja por depresión porque merece ser tratada esa persona por un especialista, no por un médico de cabecera". Por ello, denunció además que "este país merecería, dada la importancia del sector de la empresa y del trabajador, una rama aparte en la medicina que se preocupara solamente de este tema, porque la agilidad es muy importante".

Sin embargo, la sindicalista Afra Blanco quiso argumentar que la razón fundamental del incremento de las bajas es que ha crecido el número de personas que están trabajando. "El ejercicio de comparación absurdo con respecto al señalamiento de las personas que enferman, también hay que decir que hay más trabajadores que en el año 2018", señaló al respecto.

Es cierto que el número de ausencias ha crecido en términos absolutos. Concretamente, como hemos informado en Libre Mercado, las estadísticas muestran que 1,7 millones de trabajadores permanecen de baja todo el año. Ahora bien, cabe aclarar que también lo ha hecho la tasa de absentismo y, precisamente, una tasa es la muestra de la parte proporcional que representa un segmento del conjunto de la población sobre el total. Por ello, que la tasa de absentismo haya alcanzado el 7,1% no se puede deber a un incremento del número de personas que están trabajando, sino al incremento de la proporción de horas pactadas que se han perdido como consecuencia de estas ausencias.

Randstad

Como podemos comprobar, según los cálculos elaborados por Randstad Research, "el nivel de absentismo en España se situó al cierre de 2025 en el 7,1% de las horas pactadas, lo que representa un incremento de cuatro décimas respecto a los datos registrados el año anterior". Del mismo modo, el organismo incide en que "esta cifra se aproxima a máximos históricos y alcanza niveles que no se registraban desde el primer trimestre de 2022 (7,1%)".

Por otra parte, el estudio detalla también que "en cuanto al absentismo por incapacidad temporal (IT) o baja médica, la tasa alcanzó el 5,5%, en el cuarto trimestre de 2025, tres décimas más que en el mismo periodo del año anterior". Sin embargo, se incidía también en que "cerca de 1,59 millones de empleados faltan cada día a su puesto de trabajo, de los cuales un 22,8% no cuenta con una incapacidad temporal por razones médicas".

Ataques contra Feijóo

Con todo, el colmo del absurdo llegó cuando la tertuliana aseguró que la propuesta del PP para frenar el absentismo se basa en supuesto ataque directo contra los enfermos. "Todo este debate se abre porque hay un señor, líder de la oposición, que se llama Alberto Núñez Feijóo, que nos ha dejado claro cuál es su solución ante este supuesto problema y ha dicho literalmente que es recortar la prestación de las personas enfermas", señaló durante su intervención.

De hecho, la sindicalista quiso defender también que "quien pierde sobre todo es la persona trabajadora que está enferma: no son los empresarios, es la persona trabajadora que está enferma, que pierde su salud y su salario". En este sentido, aseguró que cada año se pierde 4.500 millones de euros "por estar enfermo".