Programa de facturación gratis o de pago: qué conviene según tu volumen

La oferta gratuita en facturación es amplia y, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, muchas de esas opciones son perfectamente utilizables. La pregunta razonable no es si lo gratuito sirve, sino hasta qué punto de actividad sigue sirviendo. Este artículo sitúa esa frontera con criterios concretos.

Qué suele incluir un plan gratuito

Los planes sin coste del mercado español comparten un patrón bastante reconocible. Permiten emitir un número limitado de facturas al mes, admiten un solo usuario, cubren los datos básicos de clientes y ofrecen funciones mínimas de seguimiento de cobros.

Las limitaciones habituales son igual de reconocibles. Marca del proveedor en el documento, ausencia de conexión bancaria, registro de gastos manual, sin facturas recurrentes, informes muy básicos y soporte limitado a documentación o comunidad.

Hay una limitación adicional que conviene mirar con lupa: si la adaptación a Verifactu está incluida en el plan gratuito o reservada a los de pago. Cambia por completo la utilidad de la opción a partir de 2027, y varía mucho según proveedor.

La frontera está en el tiempo, no en el precio

El error más común al comparar opciones gratuitas y de pago es medir solo la cuota. Una comparación honesta debería medir horas.

Si dedicas media hora al mes a facturar, cualquier opción gratuita te vale y pagar no aporta nada. Si dedicas cuatro horas al mes a introducir gastos a mano, perseguir cobros y cuadrar cifras, un plan de 15 euros que automatice buena parte de eso se amortiza el primer mes. La mayoría de listados de programas de facturación para autónomos y pymes coinciden en este punto: lo que separa a los planes de pago de los gratuitos casi nunca es la capacidad de emitir facturas, sino todo lo que ocurre alrededor.

Cuándo lo gratuito es suficiente

Hay perfiles en los que pagar no está justificado.

Actividad recién iniciada, con pocos clientes y sin certeza de continuidad. Actividad secundaria y esporádica, con un puñado de facturas al año. Facturación muy homogénea, siempre al mismo cliente y por el mismo importe. Y actividad sin gastos deducibles relevantes, donde el registro de gastos, que es el gran argumento de los planes de pago, aporta poco.

En todos estos casos, empezar gratis es lo sensato.

Las cinco señales de que se te ha quedado pequeño

Estás rozando el límite de facturas. Si algún mes llegas al tope, ya lo has superado en la práctica.

Pierdes gastos deducibles. Si al cierre trimestral aparecen tickets sin registrar, el ahorro fiscal perdido supera casi con seguridad la cuota anual del plan de pago.

Persigues cobros de memoria. Cuando dejas de saber de cabeza quién te debe qué, necesitas seguimiento automático.

Repites la misma factura cada mes. Las facturas recurrentes son de las funciones que más tiempo devuelven y rara vez están en planes gratuitos.

Alguien más necesita entrar. En cuanto aparece un socio, un empleado o una gestoría que debe acceder, el límite de usuario único deja de ser viable.

El factor Verifactu

Este punto merece atención propia porque redefine la comparación. Los plazos vigentes obligan a facturar con sistema adaptado desde el 1 de enero de 2027 a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y desde el 1 de julio de 2027 al resto.

Eso significa que un plan gratuito solo seguirá siendo una opción real si incluye la adaptación normativa. Si tu proveedor la reserva a planes superiores, la decisión ya no es entre gratis y de pago, sino entre pagar en tu proveedor actual o pagar en otro. Vale la pena preguntarlo ahora y no en 2027.

Una estrategia razonable

Para quien empieza, el camino con menos fricción es este: arrancar con una opción gratuita de un proveedor que también tenga planes de pago sólidos, comprobar que exporta tus datos con facilidad y revisar cada trimestre si alguna de las cinco señales anteriores ha aparecido.

Así evitas pagar por lo que todavía no necesitas y evitas también el escenario incómodo de tener que migrar de proveedor justo cuando el negocio empieza a ir bien y menos tiempo tienes para hacerlo.