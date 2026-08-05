El pluriempleo bate récords con Sánchez: más de 650.000 trabajadores necesita dos empleos

Este martes se han publicado los datos sobre desempleo en el mes de julio, donde podemos observar un aumento en 19.517 personas hasta alcanzar los 2,31 millones de parados en este mes veraniego. A pesar de esta subida del paro, el Gobierno celebra que el desempleo estaría en su punto más bajo desde el año 2007. Así vemos como el propio Pedro Sánchez presume de ello en su cuenta de X, citando un post de la ministra Elma Saiz:

Por primera vez en julio, España supera el récord de 22,5 millones de personas afiliadas. Y el paro está en la cifra más baja de este mes desde 2007. El ritmo de creación de empleo se acelera y su calidad mejora en todos los grupos de edad y actividades profesionales. https://t.co/ECMxwJLORY — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 4, 2026

"Por primera vez en julio, España supera el récord de 22,5 millones de personas afiliadas. Y el paro está en la cifra más baja de este mes desde 2007. El ritmo de creación de empleo se acelera y su calidad mejora en todos los grupos de edad y actividades profesionales", expresa el presidente.

Más allá del maquillaje estadístico que se lleva a cabo para presentar la cifra de paro que se muestra, algo que ya hemos explicado en varias ocasiones en este medio (aquí un ejemplo), resulta llamativo que Pedro Sánchez hable sobre que "la calidad del empleo mejora".

Uno podría pensar que, si fuera cierto que la calidad de los empleos en nuestro país es cada vez mejor, indicadores como el pluriempleo descenderían hasta el punto de prácticamente desaparecer, pues a cada trabajador le bastaría solo con un trabajo para llegar a fin de mes y conseguir un salario suficiente para vivir. No obstante, la realidad que observamos es muy distinta.

Si acudimos a los datos más recientes sobre la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el INE, veremos como el número de personas con más de un empleo se encuentra en su punto más alto desde que hay registros:

Como se puede ver en el gráfico, el número de personas con más de un empleo en el segundo trimestre de 2026 es de 651.200, el punto más alto desde el primer trimestre de 2008. Si comparamos cómo ha crecido el pluriempleo desde que gobierna Pedro Sánchez, veremos que en el tercer trimestre de 2018 (cuando llega al poder) el número de pluriempleados era de 424.100 trabajadores en total, lo que supone que el pluriempleo ha crecido un 53,55% bajo su mandato y que 227.100 trabajadores más necesiten dos empleos para llegar a fin de mes.

El pluriempleo ha crecido más de un 50% con Sánchez

Parece contradictorio que, si es cierto (tal y como aseguran desde el Gobierno) que el empleo creado tiene cada vez mayor calidad para los trabajadores, el número de trabajadores que necesiten otro empleo para poder subsistir haya crecido más de un 50% desde que gobierna el PSOE. Este crecimiento del pluriempleo parece indicar más bien que dicho empleo no es de la mejor calidad posible, o que la inflación ha erosionado tanto los salarios que lo que antes bastaba con uno ahora requiere dos nóminas.

Así pues, la realidad del empleo no es el maquillaje estadístico que fabrican desde el Gobierno para crear el relato de que la economía va como un cohete, sino que estos datos esconden que más de medio millón de trabajadores tienen que pluriemplearse para llegar a fin de mes, la cifra más alta de toda la historia desde que hay registros.