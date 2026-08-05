El precio de la gasolina se acerca a niveles récord tras el comienzo de las vacaciones de agosto

El precio de la gasolina prolonga una semana más su subida y ya se paga a 1,716 euros por litro al inicio de las vacaciones de agosto y tras el regreso del IVA al 21%. De hecho, este precio supone su coste más elevado desde que se alcanzase el máximo anual, el pasado 21 de marzo, por la escalada bélica en Oriente Medio. Así lo recoge el histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica, que detalla cómo estos niveles se sitúan un 3,4% por encima de los de hace una semana y un 11,9% con respecto a hace un mes.

Con todo, el diésel se pagaba en las gasolineras españolas este martes a 1,837 euros por litro, su precio más alto desde el 15 de abril. Respecto a la pasada semana, se ha encarecido un 4,9% y en la comparativa mensual ha subido un 19%.

De este modo, llenar un depósito de 55 litros de gasolina costaba este martes 94,38 euros y uno de diésel 101,35 euros. Hace un mes, cuando estaba vigente la rebaja en 15 céntimos por litro del Impuesto Especial de Hidrocarburos, el de gasolina costaba de media 84,31 euros y el de gasóleo 84,86.

En este contexto, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) denuncia que la progresiva normalización de la fiscalidad de los combustibles durante el verano es un "revés innecesario", ya que —recuerda— pidió extender estas iniciativas para no perjudicar el poder adquisitivo de los ciudadanos en sus vacaciones y proteger la competitividad de la actividad turística.

Cabe recordar que el 21 de marzo fue el día previo a que entrase en vigor la rebaja fiscal a los carburantes que buscaba mitigar los efectos que la guerra en Irán estaba teniendo en el precio de la energía. Aquel día la gasolina alcanzó su precio máximo de 2026, 1,796 euros el litro, un 4,66% más cara que este martes.

Análisis por gasolineras

Estos datos también señalan que la estación de servicio que suministra la gasolina más cara de España este miércoles se encuentra en Mahón (Islas Baleares), con un precio de 2,099 euros por litro. La estación de servicio de este municipio tiende a registrar el precio más elevado del país. Por su parte, la gasolina más barata se suministra en Vinaroz (Castellón) a 1,429 euros por litro. En cuanto al diésel, el más caro se vende en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a 2,19 euros por litro, mientras que el más barato se ha registrado en Casarrubios del Monte (Toledo) a 1,46 euros.