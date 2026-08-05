La escasez de oferta y la regulación disparan el precio de la vivienda por encima de los máximos de la burbuja de 2007

El mercado de la vivienda atraviesa una nueva etapa de fuerte encarecimiento, hasta el punto de que los precios ya han superado en términos nominales los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007. Así se desprende de un estudio elaborado por Tinsa, donde se detalla que la falta de oferta continúa presionando al alza el coste de compra y alquiler, lo que dificulta el acceso a una vivienda por parte de los españoles.

Mientras tanto, las administraciones mantienen un marco regulatorio que no favorece un incremento significativo del parque residencial —sin avanzar en la liberalización de suelo ni en la reducción de las cargas administrativas que afronta el sector—; el desequilibrio entre oferta y demanda sigue trasladándose a los precios. Esta es la principal diferencia con respecto a la burbuja de 2007: en este caso el incremento de precios no se debe a un exceso de actividad inmobiliaria derivada de la expansión del crédito, sino a un problema estructural de falta de oferta.

En cualquier caso, el estudio detalla también que, aunque el valor de la vivienda ya supera los máximos de 2007 en términos nominales, descontando la inflación acumulada durante casi dos décadas, los precios siguen un 32% por debajo de aquellos niveles.

Precios superiores a la burbuja

Según el último informe publicado por Tinsa, el precio de la vivienda nueva y usada en España aumentó un 15,5% en julio respecto al mismo mes del año anterior y un 1,3% en comparación con junio. Con esta evolución, el valor medio de los inmuebles se sitúa un 2% por encima de los máximos registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2007 en términos nominales, aunque continúa por debajo si se tiene en cuenta la inflación acumulada desde entonces.

En este sentido, el informe refleja que todas las zonas analizadas registraron en julio incrementos interanuales superiores al 10%. Así, la costa mediterránea encabezó los avances con una subida del 17,9% respecto a julio de 2025. Además, esta zona compartió con las capitales y grandes ciudades el mayor incremento mensual, con un avance del 1,6%. Por otra parte, el estudio señala que las islas consolidan la desaceleración observada en los últimos meses.

Con todo, en julio los precios apenas variaron respecto al mes anterior, con un incremento del 0,1%, mientras que el crecimiento interanual se moderó hasta el 16,9%, frente al 18,7% registrado en junio.

En este contexto, el informe detalla cómo la compraventa de vivienda registró entre enero y mayo descensos interanuales moderados, en un contexto marcado por el aumento de los tipos de interés y el deterioro de la capacidad de compra de los hogares. De este modo, desde Tinsa explican que el incremento de los tipos, junto con la inflación y la subida continuada del precio de la vivienda, está moderando la demanda de financiación hipotecaria al reducir el poder adquisitivo de las familias. No obstante, destacan que el volumen de compraventas e hipotecas continúa en niveles "robustos y superiores a la media histórica".