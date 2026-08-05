La invasión de inmigrantes hunde la economía de Ceuta: el consumo de electricidad cayó un 35% durante el asalto

El impacto económico de la invasión de inmigrantes en Ceuta ya se refleja en algunos indicadores. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el consumo de electricidad del comercio minorista cayó un 35% los días 31 de julio y 1 de agosto respecto a jornadas equivalentes, aunque en los últimos días la actividad ha recuperado parte del terreno perdido.

En una entrevista concedida al programa La Hora de la 1 de TVE, el ministro Carlos Cuerpo ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez está realizando un seguimiento diario de la evolución económica en la Ciudad Autónoma para evaluar las consecuencias de la situación vivida a finales de julio. Según los datos que ha facilitado Cuerpo, el consumo eléctrico de las actividades vinculadas al comercio minorista descendió alrededor de un 35% durante los dos primeros días del asalto.

El ministro ha afirmado que la situación ha mejorado progresivamente y que los datos correspondientes a este martes reflejan una caída de entre el 10% y el 11% respecto a un día habitual. "Se ha recuperado gran parte de esta caída", ha argumentado. No obstante, ha reconocido que todavía no se ha alcanzado la normalidad, ya que el consumo continúa por debajo de los niveles habituales.

Más sectores afectados

Carlos Cuerpo ha advertido de que el impacto económico no se limita a la actividad comercial diaria. Entre los factores que están condicionando la economía local ha citado la suspensión de las fiestas patronales, la reducción del turismo y la cancelación de reservas, circunstancias que también afectan a la actividad empresarial de la ciudad. El Gobierno considera que será necesario analizar la evolución durante las próximas semanas para determinar si existen efectos más duraderos sobre la inversión o la actividad económica en Ceuta.

El vicepresidente primero ha avanzado que el Ejecutivo trabaja en un plan destinado a garantizar la continuidad de la actividad económica y apoyar especialmente a los pequeños comercios que se han visto perjudicados. Para ello, según ha manifestado, el Ministerio de Economía mantiene contactos con la Cámara de Comercio de Ceuta y con la Confederación de Empresarios de Ceuta, con el objetivo de conocer de primera mano la evaluación del tejido empresarial. A su vez, ha adelantado que el propósito del Gobierno es presentar en las próximas semanas medidas que permitan afrontar las consecuencias económicas derivadas de la invasión.