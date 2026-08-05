Los españoles cada vez viven más endeudados: el crédito al consumo creció un 11% en junio

Los españoles cada vez viven y consumen más recurriendo al crédito y a la deuda. Así, la concesión de créditos por parte de las entidades financieras volvió a aumentar en el mes de junio tanto para los hogares como para las empresas. Concretamente, según los datos publicados por el Banco de España, la financiación a las familias e instituciones sin ánimo de lucro residentes alcanzó los 719.878 millones de euros, un 1,3% más que un año antes, mientras que el crédito a las empresas se situó en 960.233 millones, con un incremento interanual del 1,08%.

Aumenta la financiación a hogares y empresas

En comparación con el año anterior, en junio de 2026 el volumen de crédito concedido a las familias aumentó en 9.068 millones de euros, mientras que la financiación a las empresas creció en 10.306 millones. Asimismo, la evolución también fue positiva en términos mensuales: respecto a mayo, el crédito a los hogares avanzó 3.866 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 0,5%, mientras que el destinado a las empresas aumentó 6.590 millones, un 0,7% más.

En este sentido, los datos del Banco de España destacan que los préstamos hipotecarios continúan representando la mayor parte del endeudamiento de las familias. De este modo, en junio el saldo vivo de las hipotecas alcanzó los 527.669 millones de euros, lo que supone un incremento de 21.002 millones respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a un crecimiento del 4,1%. De esta forma, la financiación destinada a la adquisición de vivienda sigue representando en torno a dos tercios de la deuda total de los hogares.

No obstante, lo más preocupante es que los préstamos destinados al consumo registraron el mayor avance entre las distintas modalidades de financiación concedidas a las familias. Así, su saldo alcanzó los 120.437 millones de euros, un 11,04% más que un año antes. En cambio, los préstamos destinados a otros fines descendieron hasta 66.852 millones de euros, lo que supone una caída interanual del 27,2%.

Con todo, en el caso de las empresas el incremento del crédito se explica por el crecimiento de la financiación concedida por las entidades financieras y por el aumento de los valores representativos de deuda. Así, los préstamos bancarios alcanzaron los 485.134 millones de euros, con un crecimiento interanual del 3,4%, mientras que los valores representativos de deuda aumentaron un 3,9%, hasta los 149.522 millones. Por su parte, los préstamos procedentes del exterior descendieron un 3,3% respecto a junio de 2025 y se situaron en 325.577 millones de euros.