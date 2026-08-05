Patrimonio Nacional ha gastado más de 100.000 euros en cinco temporadas de vacaciones de Sánchez en la finca de Doñana

El gasto acumulado por las estancias vacacionales de Pedro Sánchez en el Palacio de las Marismillas, ubicado dentro del Parque Nacional de Doñana, rebasa ya el umbral de los 100.000 tras cinco periodos de descanso.

Libre Mercado ha obtenido dos resoluciones oficiales emitidas al amparo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Una aparece firmada por Javier Pantoja Trigueros, director de Parques Nacionales, y la otra por Isabel León Palacios, directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno. Ambos textos detallan importes, número de ocupantes y frecuencia de uso de la residencia estatal entre 2018 y 2026, y confirman que este enclave andaluz se ha consolidado, junto a la finca canaria, conocida como La Mareta, en Lanzarote, como uno de los dos principales escenarios de descanso del presidente.

Coste global y reparto cronológico de los cinco períodos

El importe conjunto de las cinco visitas alcanza los 101.494,15 euros. Las cuatro anteriores a 2026 suman 97.945,59 euros, según Parques Nacionales: 25.971,09 euros entre el 6 y el 21 de agosto de 2019; 23.449,50 euros del 14 al 22 de agosto de 2020; 28.622,23 euros desde el 27 de diciembre de 2021 hasta el 4 de enero de 2022; y 19.902,77 euros del 25 al 31 de marzo de 2024. La última, desarrollada entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 2026, fue de 3.548,56 euros, una cifra muy inferior al resto de estancias, desglosada en 1.251,20 euros de alojamiento, 276,05 euros de manutención y 2.021,31 euros de transporte.

Visitas institucionales

Según Parques Nacionales, en la estancia de 2026, al margen del personal de seguridad, se alojaron o atendieron cinco personas de la visita institucional y otros diez empleados de servicio y apoyo. Entre 2018 y 2025 el presidente pasó cuatro periodos en el palacio. En ese mismo rango de fechas, solo consta una visita de otra alta autoridad: la de la ministra para la Transición Ecológica, entre el 4 y el 6 de octubre de 2019.

Aspectos que permanecen sin respuesta

Las resoluciones deniegan cualquier detalle sobre el volumen y el coste del personal de seguridad desplegado, al ampararse en el límite previsto por el artículo 14.1.a) de la ley de transparencia por posible perjuicio a la seguridad nacional. Tampoco se aporta un desglose exhaustivo de todos los conceptos solicitados para 2026 más allá de alojamiento, manutención y transporte, ni se cuantifican los salarios del personal de servicio o de los dos técnicos de la "Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" que acompañaron el traslado del domicilio familiar.

La alternativa canaria de La Mareta

Libertad Digital ha recogido a lo largo de varias noticias que el presidente del Gobierno elige de forma habitual la Residencia Real de La Mareta, situada en Lanzarote, para sus periodos estivales de descanso cada año. Las informaciones publicadas confirman estancias reiteradas desde al menos 2018, con presencia documentada para todos los años desde entonces. Cuatro años después, en junio de 2022, se detalló que Patrimonio Nacional había destinado casi 150.000 euros de recursos públicos al mantenimiento y acondicionamiento del complejo canario, cifra que incorporaba obras ejecutadas en 2018, como la instalación de una lavadora nueva, la renovación de la red digital, la compra de cámaras de vigilancia y el traslado de dieciséis cuadros, más un contrato de limpieza de 90.000 euros adjudicado en 2021, que incluía el cuidado diario de las canchas de baloncesto.

En marzo de 2025 se dio a conocer que Moncloa se negó a facilitar el desglose de los 12.934,02 euros cargados en concepto de manutención durante la estancia del verano anterior, cuyo importe global alcanzó 28.163,80 euros repartidos entre alojamiento, locomoción y aquella partida de comida y bebida.

Por último, en agosto de 2025 se recordó que Felipe VI autorizó en 2015 la cesión del inmueble al Ministerio de Turismo con el exclusivo propósito de impulsar la promoción turística de España, y no para servir como residencia habitual de descanso del presidente del Gobierno.