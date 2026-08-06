El Ayuntamiento de Madrid aprueba el plan para la construcción del mayor centro comercial de la región

El Ayuntamiento de Madrid ha dado un nuevo paso en la tramitación urbanística de Valdebebas Shopping, el complejo promovido por la socimi General de Galerías Comerciales, del empresario Tomás Olivo, al aprobar inicialmente el Plan Especial necesario para reorganizar las parcelas sobre las que se levantará el proyecto. El acuerdo, adoptado por la Junta de Gobierno antes del parón de verano, permitirá avanzar en la ordenación del futuro centro comercial, cuya apertura se prevé para 2029 si culmina la tramitación administrativa.

Según el documento de la Oficina de la Secretaría de la Junta de Gobierno, uno de los puntos es "admitir a trámite y aprobar inicialmente el Plan Especial" para las parcelas donde se ubicará el centro comercial. El proyecto requería una modificación de la ordenación urbanística porque el futuro centro comercial se desarrollará sobre tres parcelas edificables separadas por una zona verde pública, lo que impedía su funcionamiento como un único complejo. El Plan Especial reorganiza las parcelas 166-A1, 166-A2 y 166-C, destinadas a uso comercial, y regula las conexiones entre ellas sin alterar el espacio público, tal y como ha adelantado la cuenta de X @HilosdeValdebebas.

La solución contempla pasarelas peatonales en la primera planta, que cruzarán sobre la zona verde, y pasos subterráneos para vehículos, de forma que los distintos edificios queden comunicados sin ocupar la plaza pública situada entre ellos. Además, el documento reajusta los límites entre las parcelas privadas y el espacio público y garantiza el acceso a la parcela 166-C, la más alejada del desarrollo. La ordenación deberá respetar también las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Años de tramitación con el Ayuntamiento

La adaptación urbanística del proyecto se ha trabajado durante varios años con el Ayuntamiento de Madrid. Según el registro municipal, los primeros encuentros técnicos se remontan a julio de 2022, con la participación de General de Galerías Comerciales y del estudio de arquitectura Chapman Taylor.

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Posteriormente se celebró una reunión específica sobre el Plan Especial en diciembre de 2024, seguida de nuevos encuentros en julio de 2025 y enero de 2026. En estas tres últimas reuniones participó María Dolores de Cospedal, primero como abogada de MDC, después en representación de General de Galerías Comerciales y, finalmente, como socia de IC Abogados.

Un proyecto de 500 millones de euros

Valdebebas Shopping aspira a convertirse en el mayor centro comercial de Madrid, con una superficie prevista de 362.000 metros cuadrados, alrededor de 260 locales comerciales y una inversión cercana a 500 millones de euros. El proyecto comenzó a tomar forma tras la adquisición, por parte de General de Galerías Comerciales, de 145.794 metros cuadrados edificables de uso comercial en Valdebebas en febrero de 2020 por 55 millones de euros.

La promotora está controlada por Tomás Olivo, propietario de complejos como Nevada Shopping, en Granada, y La Cañada, en Marbella. Según Forbes, su patrimonio ascendía en 2025 a 4.600 millones de euros, situándolo entre las mayores fortunas de España. En paralelo, la compañía mantiene negociaciones para adquirir la histórica sede de Telefónica en la Gran Vía de Madrid, una operación que forma parte de su estrategia de expansión mediante nuevas adquisiciones y desarrollos comerciales.

La aprobación municipal tiene carácter inicial y no supone la autorización definitiva del proyecto. El expediente deberá someterse ahora a información pública durante un mes, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un diario de gran difusión. Durante ese plazo podrán presentarse alegaciones y se recabarán los informes preceptivos antes de que el Ayuntamiento pueda adoptar la aprobación definitiva.