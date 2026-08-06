El Ibex 35 marca un nuevo máximo histórico y supera los 20.200 puntos en la apertura de sesión

El Ibex 35 sigue imparable y, tras la apertura de la sesión de este jueves, ha marcado un nuevo máximo histórico intradía, superando los 20.200 puntos. Esto ocurre, además, en un contexto en el que el mercado sigue pendiente de la evolución de las negociaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y del comportamiento del sector tecnológico en los mercados internacionales.

Concretamente, a las 9:15 horas, el índice español se situaba en 20.258,6 puntos, con una subida del 1% respecto al cierre anterior. Con este avance, la revalorización acumulada en lo que va de año ascendía al 17,05%.

Lo cierto es que el impulso del selectivo procede principalmente de los grandes valores. Así, BBVA lideraba las subidas con un avance del 1,65%, seguido de Telefónica, que ganaba un 1,16%, e Inditex, que sumaba un 1,13%.

Del mismo modo, también cotizaban en positivo el resto de los principales componentes del índice, con Banco Santander avanzando un 0,78%, Iberdrola un 0,49% y Repsol un 0,43%. En cambio, las mayores caídas correspondían a ACS, que retrocedía un 0,45%, y Merlin Properties, que se anotaba un descenso del 0,34%.

La Bolsa española prolonga así el tono positivo de la sesión anterior, cuando subió un 0,17% y cerró en 20.057 puntos, firmando su tercer máximo histórico consecutivo al cierre durante este mes.

Con todo, en Estados Unidos, Wall Street terminó la jornada con nuevos máximos en el Dow Jones de Industriales. El S&P 500 también llegó a registrar récords intradía antes de moderar las ganancias, mientras que el Nasdaq cerró con un descenso del 0,83% en una sesión marcada por la caída del 13,6% de SpaceX tras la presentación de sus resultados. Así las cosas, antes de la apertura estadounidense, los futuros apuntan a un comportamiento mixto: el Dow Jones y el S&P 500 anticipan avances próximos al 0,20%, mientras que el Nasdaq registra descensos cercanos al 0,30%.

Por su parte, las principales bolsas asiáticas han iniciado la jornada con resultados desiguales. El Kospi de Seúl cae un 4,58%, afectado por las pérdidas del sector tecnológico. El Nikkei de Tokio retrocede un 0,93% y el Hang Seng de Hong Kong baja un 1,86%. En cambio, la Bolsa de Shanghái avanza un 0,48%.

En Europa también predomina la evolución dispar. París sube un 0,64%, Milán un 0,55% y Londres un 0,13%, mientras que Francfort registra un descenso del 0,07%