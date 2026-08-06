Fracasa el Plan de Vivienda del Gobierno: el déficit de vivienda alcanzará las 885.000 unidades en 2027

La vivienda sigue siendo una de las cuestiones que más preocupan a los españoles y un problema que no parece tener solución, al menos a corto plazo, ya que existe un déficit de vivienda en nuestro país que, lejos de reducirse, parece que se ampliará el próximo año. Así se desprende de un reciente informe del Observatorio Inmobiliario de BBVA, que cifra este déficit de vivienda en 885.000 unidades para el año 2027, frente a las 807.000 unidades que habría a cierre de 2026.

Según este informe, que se puede leer aquí, el ritmo de creación de hogares en España sigue siendo superior al ritmo de construcción de vivienda, haciendo así que el déficit de vivienda no pare de crecer.

Estos dos gráficos son fundamentales a la hora de entender la magnitud del problema de la vivienda que afronta España. Como se aprecia en el gráfico de la izquierda, en el año 2021 tan solo había un déficit de 176.000 viviendas, una cifra que ha ido creciendo bruscamente año tras año hasta llegar a las 712.000 unidades de déficit confirmadas para el año 2025, mientras que para 2026 y 2027 se espera que el déficit sea de 807.000 y 885.000 unidades, respectivamente.

En el gráfico de la derecha, podemos ver cómo, desde 2021, cada año ha habido una importante diferencia entre los hogares creados y las viviendas iniciadas, cifra que se ha ido estrechando en los últimos años, pero que aún hace que el déficit de viviendas siga creciendo.

Como también explican desde el organismo del BBVA, este aumento en la creación de hogares está fuertemente impulsado por el saldo migratorio, que ha hecho que, desde 2023 hasta 2025, más de 600.000 personas extranjeras hayan venido a nuestro país, y se espera que en 2026 y 2027 continúe la misma senda. De esta forma, el ritmo de creación de hogares desde 2023 hasta 2027 supera los 200.000 hogares nuevos creados.

Desde el Observatorio Inmobiliario del BBVA explican que, aunque se han aprobado medidas buscando aumentar la oferta de vivienda, estas "todavía parecen no estar teniendo un impacto significativo en el mercado. Los mismos factores limitan la producción: la escasez de suelos finalistas, la falta de mano de obra, la incertidumbre regulatoria, la complejidad de los procesos urbanísticos y la baja rentabilidad del sector. Pese al crecimiento previsto, el ritmo de producción seguirá situándose en torno a 160.000 viviendas anuales, claramente por debajo de las necesidades derivadas de la creación de hogares".

Las principales críticas que hacen al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 son las siguientes:

Los recursos siguen siendo insuficientes para corregir un déficit de 700.000 viviendas en 2025: el Plan permitiría construir aproximadamente 45.000-70.000 viviendas en cuatro años, un impacto gradual y reducido.

para corregir un déficit de 700.000 viviendas en 2025: el Plan permitiría construir aproximadamente 45.000-70.000 viviendas en cuatro años, un impacto gradual y reducido. El incremento de la producción descansa principalmente en la promoción pública y la movilización del parque público existente, cuyo impacto será lento y relativamente reducido .

. No afronta los principales cuellos de botella de la oferta : escasez de suelo finalista, largos plazos urbanísticos, falta de mano de obra e incertidumbre regulatoria. Se echa en falta una apuesta decidida para reducir los plazos de transformación del suelo, que pueden superar los 15 años.

: escasez de suelo finalista, largos plazos urbanísticos, falta de mano de obra e incertidumbre regulatoria. Se echa en falta una apuesta decidida para reducir los plazos de transformación del suelo, que pueden superar los 15 años. La efectividad del Plan dependerá de la coordinación entre administraciones y de que los incentivos sean atractivos para movilizar inversión privada.

Así pues, lo que parece deducirse del informe es que las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo no están ni cerca de solucionar el grave problema de la falta de vivienda que sufren los españoles, de manera que en 2027 habrá incluso más falta de vivienda que en 2026, haciendo que este déficit de viviendas roce las 900.000 unidades. Todo esto seguirá provocando que tanto los precios del alquiler como los de la compraventa sigan creciendo.