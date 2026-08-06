Milei impulsa una reforma del Banco Central para frenar la inflación: "Se prohíbe la financiación del Estado"

Desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Javier Milei ha logrado poner en marcha cambios drásticos en la política y la economía del país, centrados principalmente en sentar las bases de su recuperación tras décadas de intervencionismo y dirigismo gubernamental. Así las cosas, el presidente argentino fue consciente desde el primer momento de que uno de los problemas que tenía que afrontar era la inflación.

Para ello, resultaba fundamental detener la emisión monetaria y, además, lograr un ajuste fiscal que terminara definitivamente con el déficit. Lo cierto es que logró ambas cosas muy rápidamente. No obstante, todavía queda por cumplir su promesa de cerrar el Banco Central. En cualquier caso, hasta que esta decisión llegue, el Ejecutivo argentino ha puesto en marcha una reforma integral del organismo que tiene por fin evitar que las altas tasas de inflación regresen al país.

Reforma integral del Banco Central

Una de las promesas principales que realizó Javier Milei antes de llegar a la presidencia del Gobierno residía en lograr el cierre del Banco Central (BCRA). Bien es cierto que, por el momento, no parece que esta decisión se vaya a tomar en el corto plazo. Sin embargo, el Ejecutivo argentino acaba de anunciar una reforma integral del organismo para impedir que desde la política se pueda recurrir a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal del Estado.

Así lo detalló el propio Javier Milei en una declaración desde la Casa Rosada el pasado jueves 30 de julio, donde el presidente argentino anunció el envío al Congreso para su aprobación del "conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años". En este sentido, Milei destacó, entre ellas, "la reforma de la carta orgánica del Banco Central", que según explicó "viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación".

En este sentido, durante su discurso Milei recordó que la inflación acumulada en el país desde 1935 suma ya los 20 dígitos, alcanzando el 12.819.532.788.614.400.000%. "Es más, desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%", añadió.

Con todo, el presidente argentino señaló que "el robo de la alta política no solo tomó lugar mediante la falsificación de dinero para financiar el Estado, sino que además a lo largo del tiempo tomó distintas formas de expropiación". De este modo, destacó que "la propia creación del Banco Central arrancó con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas". Además, durante su comparecencia defendió que "otra de las estafas emblemáticas de la alta política a los argentinos de bien fue la salida de la convertibilidad".

Así las cosas, el objetivo fundamental de Javier Milei es blindar la política monetaria del país e impedir que un Ejecutivo pueda recurrir nuevamente, como sucedió con los anteriores gobiernos del kirchnerismo, a la emisión de dinero para financiar el déficit. "Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a cinco premisas fundamentales", incidió el presidente argentino.

De este modo, Milei destacó en primer lugar que "se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el del preservar el valor de la moneda". En consecuencia, "la nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y/o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero".

Por otra parte, explicó que, con esta reforma, también "se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado", una prerrogativa que será aplicada tanto para el Tesoro nacional como para los Estados provinciales y las administraciones locales. "Vale la pena destacar que el señoreaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero", argumentó adicionalmente.

Asimismo, Milei anunció que "la tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política". De este modo, detalló que "si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente", la cual requerirá de dos tercios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. "La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria", aseguró el presidente argentino al respecto.

Además, la reforma planteada por el Ejecutivo argentino también "restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez". "Determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas, por los que los resultados por tenencia asociado a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible", incidió al respecto.

Adicionalmente, Milei explicó que "los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda", añadiendo además que "se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles".

Reformas adicionales

En cualquier caso, el presidente argentino admitió que "esta reforma no funcionará sola", por lo que la enmarca como parte "de un programa más amplio que incluye una reforma que hemos denominado grillete fiscal, una reforma al mercado de capitales y una reforma del mercado de los seguros". En este sentido, explicó que este grillete fiscal consiste en "una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario".

"En la práctica, el grillete fiscal funcionará así: si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio", detalló Milei durante su comparecencia, indicando además que "si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown, se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias". Además, señaló que "durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios, no cobrarán un solo peso de sueldo".

Del mismo modo, Milei explicó que su Ejecutivo tiene la intención de enviar dos proyectos "para recuperar la profundidad de nuestro sistema financiero". "Para que una economía crezca se necesita inversión, es decir ahorros puestos a disposición con fines productivos", argumentó el presidente argentino, que defendió que, por este motivo, "dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento".

En este sentido, Milei lamentó que "las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia y con eso frenaron la inversión". Sin embargo, anunció que desde el Ejecutivo argentino se impulsará "un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quién quiere producir".

Finalmente, recordando que "un mercado de seguros accesibles es esencial en toda sociedad moderna y cuando no ofrece cobertura adecuada la gente termina demandándole protección al Estado", Milei avanzó el envío de una reforma estructural del mercado de seguros. "Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador que se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas", aseguró, destacando que "así se impulsará la innovación abaratando el costo de los seguros y mejorando las prestaciones".