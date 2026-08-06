¿Por qué los españoles prefieren endeudarse para ir de vacaciones antes que ahorrar?

Los últimos veranos en España están sirviendo para comprobar cómo funciona la psicología en economía y cómo una mala decisión financiera puede condenarnos a un círculo vicioso de empobrecimiento, tanto a nivel personal como nacional. Asimismo, se están poniendo en juego los fundamentos de lo que la Escuela Austríaca de Economía se denomina "praxeología": a saber, la teoría pura de la acción, que nos muestra cómo los individuos actúan de acuerdo a un plan racional con el fin de maximizar su bienestar.

Al respecto, los economistas austríacos detallan cómo los individuos pretenden conseguir unos fines concretos —para lo cual ordenan una serie de medios que les permitan alcanzarlos— en función de sus preferencias personales, que se pueden ver afectadas o condicionadas por el entorno. Por ello, que los españoles cada vez decidan endeudarse más para disfrutar de las vacaciones, además de un síntoma de indisciplina financiera que bien puede ser reflejo también de una cultura concreta, no es sino una respuesta lógica a la deriva económica de nuestro país.

¿Qué ocurre cuando se deterioran las expectativas?

Lejos de resentirse, la actividad hotelera y turística en España vive cada verano un gran crecimiento, impulsada además por los propios residentes españoles. Al respecto, cabe destacar que, según datos del INE, el pasado mes de junio las pernoctaciones de residentes en establecimientos hoteleros repuntaron un 1,5% con respecto al año anterior, mientras que las estancias de extranjeros descendieron un 2%.

Asimismo, el informe Hotel Booking Trends elaborado por SiteMinder detalla que España ha liderado en Europa esta temporada el crecimiento de las reservas hoteleras para la temporada de verano de 2026. De esta forma, el estudio explica cómo el turismo doméstico ha ganado peso: una de cada tres reservas para el verano procedió de viajeros españoles, alcanzando una cuota que creció en casi 4 puntos en comparación con el año anterior.

En este contexto, los precios de los hoteles también están registrando un notable incremento que se suma, al mismo tiempo, al incremento de precios generalizado vivido en los últimos años. Concretamente, según los datos del Barómetro Hotelero elaborado conjuntamente por la consultora Cushman & Wakefield y la firma STR, durante el primer semestre del año los precios de los hoteles en España subieron un 5% en comparación con el año anterior y alcanzaron los 164 euros.

Asimismo, según este mismo informe, durante los primeros seis meses del año la ocupación media en el conjunto del país se situó en el 74,1%, lo que supuso un ligero repunte del 0,7% respecto al año anterior. En consecuencia, los ingresos por habitación disponible alcanzaron los 121,2 euros, registrando un incremento del 5,6% en términos anuales.

Así las cosas, uno de los fenómenos que se están produciendo como consecuencia de esta situación es la transformación de un mercado que, no hace mucho tiempo, estaba dominado casi completamente por el turismo de sol y playa. De hecho, según los datos publicados por el portal EscapadaRural.com, este mes de agosto la ocupación media en el turismo rural ha alcanzado el 70%, lo que la sitúa siete puntos por encima de la registrada un año antes.

Otra de las alternativas por las que están optando muchas personas es la de, en lugar de hospedarse en un hotel, irse de vacaciones a un camping. Según confirma la Federación Española de Campings (FEEC), durante el mes de julio la ocupación media de los campings españoles alcanzó el 90%, a la espera de afrontar un mes de agosto con "muy buenas perspectivas". Al respecto, desde la organización inciden en que "estamos viendo cómo cada vez más viajeros españoles incorporan el camping dentro de sus opciones de vacaciones".

Pero esta tendencia no se está traduciendo necesariamente en un mayor ahorro por parte de las familias. En el caso del turismo rural, según detalla el Observatorio de Turismo Rural 2025-2026, el incremento de la demanda está siendo acompañado por un aumento del gasto que realizan los turistas. No podemos olvidar tampoco que, de acuerdo con las últimas estadísticas ofrecidas por el INE, la tasa de ahorro media de los hogares españoles se sitúa en el 11,3% —su nivel más bajo en tres años— tras encadenar seis trimestres consecutivos de descensos.

Así las cosas, vemos que las vacaciones de verano se financian cada vez más con crédito. Y es que, según un análisis elaborado por Agencia Negociadora de Productos Bancarios a partir de datos del Banco de España, los hogares españoles contrataron durante los meses de julio y agosto de 2025 préstamos al consumo por valor de 7.436 millones de euros, frente a los 3.356 millones registrados en el mismo periodo de 2015.

Precisamente, en Libre Mercado hemos informado de que el pasado mes de junio el crédito al consumo creció un 11% en junio con respecto al mismo mes de 2025 tras alcanzar los 120.437 millones de euros. De hecho, según el Banco de España, estos préstamos registraron el mayor avance entre las distintas modalidades de financiación de las familias. Es más: según el organismo, los préstamos destinados a otros fines descendieron hasta 66.852 millones de euros, lo que supone una caída interanual del 27,2%.

En este sentido, la Agencia Negociadora de Productos Bancarios recuerda el problema no reside únicamente en recurrir al crédito, sino en que muchos hogares incorporan nuevas cuotas de financiación sobre un endeudamiento previo. De este modo, desde la entidad inciden en que "que el crédito de verano se haya duplicado en diez años es la prueba de que cada vez más hogares llegan a julio sin margen", recordando además que, según las previsiones, la contratación de crédito al consumo mantendrá su crecimiento este año.

Por tanto, cabe preguntarse por qué los españoles, en lugar de ahorrar tratando de evitar este tipo de gastos, prefieren endeudarse para financiar las vacaciones. La lógica nos diría que, ante el incremento generalizado de los precios, los ciudadanos deberían abstenerse de consumir más allá de lo estrictamente necesario. El problema radica en que, ante la falta de expectativas de mejora —en una situación económica caracterizada por el estancamiento de los salarios, el encarecimiento de la vivienda, la falta de oportunidades laborales y el incremento de la carga tributaria—, los individuos decidan trasladar tanto su consumo al presente que terminen recurriendo al crédito siempre que esta vía de financiación siga abierta.

Esto es lo que los economistas de la Escuela Austríaca denominan "preferencia temporal", que no es más que la tendencia al consumo que presentan las personas, siendo más alta cuando este deseo se traslade en mayor medida al presente y más baja cuando opten por ahorrar y sean capaces de abstenerse de consumir en el presente. Esto queda reflejado, de hecho, en los datos del INE, donde se detalla cómo, mientras la tasa de ahorro media de los hogares españoles se sitúa en el 11,3%, la renta disponible bruta se incrementó un 5,1% y, al mismo tiempo, el consumo final creció otro 6,1%.