Vivienda licita 352.000 euros para un servicio de camareros destinado a Isabel Rodríguez y tres altos cargos

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha sacado a concurso un contrato de 352.487 euros para prestar servicios de cafetería y atención a la ministra, Isabel Rodríguez, y a tres de sus principales altos cargos, según ha publicado El Confidencial. El acuerdo tendrá una duración inicial de dos años y contempla la posibilidad de ampliarlo durante un ejercicio más, lo que elevaría su valor hasta los 436.968 euros.

El contrato figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público bajo la denominación de "Servicios de camareros de restaurante para clientela restringida". El servicio se desarrollará en la sede del Ministerio, situada en el número 67 del paseo de la Castellana, en Madrid.

La memoria justificativa del contrato explica que el objetivo es proporcionar al departamento "un servicio de oficina para altos cargos del Ministerio". El documento sostiene además que el Ministerio no dispone de medios propios, tanto profesionales como técnicos, para asumir las prestaciones previstas.

El gasto previsto supera los 150.000 euros anuales. En concreto, los pliegos contemplan un desembolso de 161.556 euros durante 2027 y de 176.243 euros en 2028.

Desayunos, comidas y reuniones institucionales

Entre las funciones asignadas al personal contratado se encuentra la preparación y atención del servicio de cafetería, así como la organización de desayunos, aperitivos y comidas vinculadas a reuniones, visitas institucionales y otros actos.

El equipo también tendrá que mantener en condiciones de orden y limpieza los espacios de office destinados al servicio y preparar los utensilios necesarios, entre ellos vajillas, cristalerías, bandejas y jarras.

Asimismo, los camareros deberán encargarse de colocar vasos, copas, jarras y botellas de agua durante reuniones y visitas institucionales. Otra de sus responsabilidades será supervisar las existencias de la despensa y avisar con antelación de los productos que sea necesario reponer.

El servicio tendrá una disponibilidad aproximada de 170 horas semanales.

Los cuatro beneficiarios

El contrato está destinado a atender a Isabel Rodríguez y a tres altos cargos del Ministerio: el secretario de Estado de Vivienda, cargo que permanece vacante tras el fallecimiento en julio de David Lucas Parrón; el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero; y el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Pablo Torres.

Por su parte, Carnicero es arquitecto de formación, llegó al Gobierno en 2020 y desde entonces ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en el Ministerio. Además, el alto cargo y Pedro Sánchez se conocen desde la infancia, cuando ambos estudiaron en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid.

Más de medio millón de euros en dos contratos

La nueva licitación llega después de que el Ministerio contratara un servicio similar hace aproximadamente un año por 150.935 euros. Según la información publicada por El Confidencial, aquella adjudicación recayó en Osventos Innovación en Servizos SL, con domicilio en Santiago de Compostela.

Sumando ambos contratos, el gasto destinado a este servicio de camareros asciende a 587.903 euros, sin contar la eventual ampliación del nuevo contrato más allá de sus dos años iniciales.

La licitación se produce mientras el Ministerio afronta uno de los principales problemas de la política nacional: el acceso a la vivienda. El Gobierno mantiene pendiente la aprobación de nuevas medidas en esta materia después de que en junio tuviera que aplazar hasta septiembre el real decreto ley previsto por la falta de apoyos parlamentarios.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende sacar adelante ese paquete de medidas en la recta final de la legislatura, aunque actualmente cuenta con el rechazo de formaciones como Junts y Podemos.