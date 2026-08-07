Baleares prohíbe las bebidas energéticas a menores y el gas de la risa con multas de hasta 60.000 euros

El Gobierno de Baleares ha aprobado este viernes un decreto ley que prohíbe la distribución y venta de bebidas energéticas a menores de edad y el uso recreativo del óxido nitroso, conocido como gas de la risa. El incumplimiento de estas medidas se considerará una infracción grave y podrá conllevar multas de entre 6.001 y 60.000 euros.

La consejera de Salud de Baleares, Manuela García, ha explicado en una rueda de prensa en Palma que la prohibición de las bebidas energéticas busca proteger a la infancia y la adolescencia. García ha diferenciado estos productos de las bebidas isotónicas, que, según ha señalado, "no tienen nada que ver".

La consejera ha defendido que las decisiones adoptadas se basan en "datos y evidencias científicas" y ha señalado que la infancia y la adolescencia son etapas en las que se produce la maduración cerebral, física y conductual.

Según los datos de 2023 citados por el Gobierno balear, el 47,7 % de los jóvenes de entre 14 y 18 años había consumido habitualmente bebidas energéticas. Además, uno de cada cinco jóvenes de esa franja de edad las mezclaba con alcohol.

García ha señalado que estas bebidas "no aportan ningún valor nutricional" y las ha relacionado con problemas como el aumento de la presión arterial, alteraciones del sueño, ansiedad y palpitaciones.

La consejera también ha advertido sobre su consumo combinado con alcohol. Según ha explicado, esta mezcla reduce la capacidad de percepción de la embriaguez y puede llevar a incrementar la dosis de alcohol ingerida.

Prohibición del gas de la risa

El segundo ámbito regulado por el decreto ley es el del óxido nitroso con fines recreativos. La prohibición no afecta a sus usos médicos, odontológicos ni a los empleados en la industria alimentaria, que seguirán estando permitidos.

Manuela García ha indicado que el 1,7 % de los jóvenes consumía óxido nitroso de manera crónica en 2025. Ha considerado que, pese a tratarse de un porcentaje reducido, los datos muestran un problema de salud pública.

El óxido nitroso puede inhalarse a través de cartuchos. La consejera ha explicado que, al llegar al cerebro, produce un efecto euforizante que puede durar entre 15 y 45 minutos. También ha señalado que se trata de una sustancia fácil y barata de consumir y sobre la que existe una percepción limitada del riesgo.

El consumo agudo puede provocar quemaduras en la boca o las vías respiratorias, problemas de vocalización y alteraciones de la percepción, además de una disminución de la sensibilidad.

Riesgos del consumo crónico

La consejera de Salud ha advertido asimismo de las consecuencias asociadas al consumo crónico de óxido nitroso. Entre ellas ha citado alteraciones neurológicas graves relacionadas con un déficit de vitamina B12.

Según ha explicado, estos daños pueden incluir parálisis de cintura para abajo y alteraciones de esfínteres. García ha señalado que, en estos casos, no existe "ningún tipo de terapia".

El decreto ley vincula las dos medidas a la protección de los menores y las incorpora a la normativa balear sobre drogodependencias y otras adicciones. El ejecutivo autonómico considera que ambas prohibiciones están respaldadas por los datos y la evidencia científica.

Multas de hasta 60.000 euros

El incumplimiento de las nuevas prohibiciones queda tipificado como infracción grave dentro de la normativa sobre drogodependencias y otras adicciones de Baleares.

Las sanciones económicas oscilarán entre 6.001 y 60.000 euros. La cuantía concreta deberá graduarse atendiendo a distintos criterios establecidos en la norma.

Entre ellos figuran el riesgo para la salud, la gravedad de la alteración sanitaria producida, el beneficio ilícito obtenido, la naturaleza de los perjuicios causados, el grado de intencionalidad y la reiteración de la conducta infractora.