Correos se hunde ante el auge de la paquetería: tan sólo gestiona el 16% de los envíos

El mercado de la paquetería vive un auge que ha impulsado tanto la actividad del sector hasta el punto de opacar al envío de cartas. En este contexto, en nuestro país está instalada la idea de que, supuestamente, es necesaria la existencia de una empresa pública dedicada al sector postal, como es el caso de Correos. El problema es que esta entidad, además de resultar deficitaria, está perdiendo cada vez más cuota de mercado, lo que representa el escaso interés que existe entre los consumidores por sus servicios.

Así se desprende de los datos ofrecidos por el Informe Anual del Sector Postal 2025 elaborado por la CNMC, donde se detalla que "durante 2025, se enviaron 1.335 millones de paquetes, un 10% más que en 2024 y un 148% más que en 2019, mientras que los envíos tradicionales (cartas, tarjetas postales, notificaciones administrativas, publicidad directa) descendieron un 8%". Asimismo, el documento explica que "la paquetería obtuvo 7.325 millones de ingresos, un 10% más que en 2024 (…), frente a los 1.146 millones del sector postal tradicional, un 3% más con respecto al año anterior".

Correos se queda atrás

Pese al empeño con el que algunos defienden la necesidad de que exista una empresa como Correos, la evolución del mercado postal y de la paquetería demuestra que es totalmente prescindible. No solo por las pérdidas millonarias que año tras año encadena la compañía pública, sino también porque los propios consumidores prefieren los servicios que prestan otras empresas —privadas— del sector.

En este sentido, la CNMC detalla en su Informe Anual del Sector Postal 2025 que destaca cómo "la cuota de mercado del Operador público en Cartas ordinarias y tarjetas postales y en Publicidad directa y otras publicaciones rondó el 80% en términos de envíos, el 96% en Notificación y el 98% en Carta certificada". El problema, no obstante, es que este mercado está perdiendo peso y Correos se queda atrás, en cambio, en el segmento que más crece.

Según este informe, "los envíos de paquetería aumentaron casi un 10% en 2025 y por primera vez superan al Sector Postal Tradicional (SPT) (1.335 millones de envíos), lo mismo que en ingresos (7.325 millones de euros)". Así las cosas, el documento explica también que "el comercio electrónico ha impulsado el desarrollo de nuevas infraestructuras orientadas a facilitar la entrega de paquetes".

CNMC

Precisamente, en este sentido, la CNMC detalla que "la cuota de mercado del Operador público —que engloba a Correos y Correos Express— se situó en el 15,8%", lo que supone una caída de 1,7 puntos con respecto al año anterior. De hecho, el informe también incide en que "las cuotas de mercado por tipología de operador no han variado mucho en 2025 respecto a 2024, siendo reseñable que los operadores especializados en última milla incrementan su participación en 4,5 p.p. en volumen de envíos y en 5 p.p. en ingresos".

Como podemos comprobar en el gráfico anterior, la CNMC detalla que el conjunto de entidades "integradoras" —aquellas que disponen del pleno control operativo de la logística de los envíos, de origen a destino, donde se incluyen a DHL Express, DHL Parcel, Fedex Express y UPS— alcanzan una cuota de casi el 8%. No obstante, su cuota de ingreso alcanza el 20%, frente al 1,1% de Correos y Correos Express.

Por su parte, las redes de transporte urgente de ámbito nacional —donde se incluye a CTT Express, GLS, MRW, Nacex, OnTime, SEUR y Tipsa— cuentan con una cuota de mercado del 37,1%. Así, la cuota de ingresos de estas empresas asciende hasta el 44,7% del volumen total de ingresos generados.

Asimismo, las empresas incluidas en el segmento de "última milla" —entre ellas, Amazon Road Transport, ARA Vinc, Cainiao, Citibox, Citylogin, Inpost Spain, Instapack y Paack— incrementan su cuota de mercado en 4,5 puntos y cubren el 37,5% de los envíos realizados, con una cuota de ingresos del 23%. Finalmente, el resto de operadores —Akropost, Asendia, Hispapost, Spring GDS y Zeleris— cubren el 1,7% del total de envíos.

Una empresa deficitaria

Con todo, no resulta extraño que Correos sea una empresa deficitaria. De hecho, cabe recordar que, como hemos informado en Libre Mercado, el año pasado solo logró obtener beneficios gracias al rescate directo ejecutado por el Gobierno. Si bien es cierto que, al cierre del año, la compañía destacó haber registrado un beneficio neto de 14,4 millones de euros, desde CCOO no dudaron en denunciar que un factor fundamental que explica estos resultados reside en la financiación del Estado.

En este sentido, la organización sindical destacó que, junto con el recorte de plantilla y de gasto, "la otra pata en la que se sustenta el resultado contable positivo son los más de 400 millones de euros anuales destinados a financiar el Servicio Postal Universal (SPU) y los Servicios de Interés Económico General (SIEG) para los que ha sido designado Correos". De este modo, subrayaban que "esto pone de manifiesto que la estabilidad financiera de la empresa depende, en gran parte, de estos recursos públicos y no tanto de la evolución del negocio".

Así las cosas, no podemos olvidar tampoco que, como informamos en Libre Mercado, en el Acuerdo Marco Estratégico 2024-2028 –firmado entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Correos y los sindicatos CCOO y UGT— se prevé una inyección de dinero público de casi 4.000 millones de euros en este período de tiempo. Asimismo, la empresa también arrastra los efectos de la pésima gestión realizada por quien fuera el expresidente de la entidad, Juan Manuel Serrano, hoy imputado por las presuntas prácticas ilícitas de la cloaca del PSOE.