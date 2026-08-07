Yolanda Díaz presenta oficialmente su candidatura a la OIT: ¿qué planes tiene la ministra para la organización?

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha formalizado su candidatura para optar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según confirman las agencias de comunicación. Así, la ministra competirá con el actual director general del organismo, Gilbert F. Houngbo, que aspira a la reelección. Junto a su candidatura, Díaz ha presentado un documento estratégico en el que propone una reforma de la Organización y la creación de una Carta Global de Derechos Laborales.

Reforma de la OIT y financiación

Concretamente, el programa presentado por la ministra plantea la elaboración de una Carta Global de Derechos Laborales con forma de convenio internacional. Según el documento, esta iniciativa pretende establecer un marco mínimo de protección universal para los trabajadores frente a los desafíos del siglo XXI y reunir en un único instrumento los principios desarrollados por la OIT a lo largo de su historia, incorporando además nuevos retos como la digitalización o los cambios en el mercado laboral.

En este sentido, Díaz sostiene que, una década después de la Declaración del Centenario de la Organización, resulta necesario reafirmar la existencia de un "suelo universal de derechos laborales" que sirva como referencia para la economía global. Al respecto, la ministra asegura que la Organización atraviesa una "encrucijada crítica" y advierte de que la actual situación financiera y organizativa puede comprometer el cumplimiento de su mandato.

De este modo, en su programa sostiene que la crisis del organismo no se limita al impago de las contribuciones de algunos Estados miembros, sino que también afecta a su capacidad técnica y a su posición frente a otras instituciones multilaterales. Por otra parte, para reforzar la financiación de la OIT, plantea buscar contribuciones voluntarias de gobiernos, agencias de desarrollo, bancos regionales e iniciativas de cooperación público-privada. No obstante, propone que esas aportaciones sean plurianuales y no condicionadas.

Así las cosas, el programa de Yolanda Díaz articula su propuesta alrededor del "diálogo social" y cinco grandes áreas de actuación. Entre ellas figuran la "transición digital y climática", el impulso de "empresas sostenibles" y la "competencia justa", el fortalecimiento del "trabajo decente" y de la "protección social", la reducción de las desigualdades, además de la creación de la Carta Global de Derechos Laborales.

En materia de inteligencia artificial, la ministra propone impulsar una estrategia tripartita de gobernanza durante la Conferencia Internacional del Trabajo de 2027. También plantea desarrollar iniciativas sobre el impacto del cambio climático en el empleo. Respecto al mercado laboral, apuesta por promover sistemas universales de protección social, reforzar la formación permanente e impulsar políticas de salarios dignos, negociación colectiva y reducción de las brechas salariales.