El transporte ferroviario se hunde y la alta velocidad pierde un 15% de viajeros en la primera mitad del año

El caos ferroviario generado por el Gobierno de Pedro Sánchez, con Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes, sigue pasando factura al sector. Lo cierto es que, meses después del accidente de Adamuz y tras mucho tiempo en el que el servicio se ha empeorado de forma notable —sobre todo teniendo en cuenta que los retrasos de los trenes de Renfe se han convertido en una norma—, las estadísticas siguen mostrando un importante hundimiento del número de viajeros.

Concretamente, según reflejan los últimos datos del INE, el pasado mes de junio el ferrocarril en su conjunto registró un total de 56,91 millones de usuarios, lo que supone una caída del 8,3% interanual. De tal modo, dentro del transporte ferroviario, la media distancia registró la mayor caída, con un descenso del 23,5% respecto a junio de 2025, tras haber alcanzado los 3,3 millones de usuarios. Asimismo, también caen los viajeros en cercanías en un 7%, registrando 49,2 millones de viajeros.

En este contexto, el número de viajeros del transporte ferroviario de larga distancia disminuyó un 9,5%, siendo utilizado por 4,3 millones de personas. Precisamente, aquí se incluye la alta velocidad, que registró en junio de 2026 una caída del 9,8% de usuarios, de modo que 3,7 millones de viajeros optaron por este medio. En este sentido, cabe recordar que la alta velocidad engloba a los operadores AVE, Avlo, Ouigo e Iryo. Con todo, como podemos comprobar a continuación, el resto de la larga distancia fue utilizada por 713 mil personas, lo que se traduce en una reducción del 8,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Aumenta el resto del transporte

Por el contrario, los autobuses, el transporte aéreo interior y el transporte marítimo registraron todos un incremento en el número de usuarios, tal y como apuntan los datos ofrecidos por el INE. De este modo, los autobuses interurbanos registraron 83,5 millones de viajeros, lo que supone un aumento del 5,2% interanual. En este apartado se engloban los autobuses de cercanías, los de media distancia y los de larga distancia.

Concretamente, los primeros aumentaron su número de usuarios en un 4,2%, hasta los 56,9 millones; la media distancia alcanzó los 24,8 millones de viajeros, lo que supone un crecimiento del 7,7%. Por su parte, los autobuses de larga distancia fueron el medio elegido por 1,8 millones de personas, creciendo un 5,5% respecto a junio de 2025.

Asimismo, el transporte aéreo alcanzó 4,6 millones de usuarios, lo que se traduce en un crecimiento del 2,6%. Al respecto, las cifras del INE detallan cómo los vuelos peninsulares registraron 1,5 millones de viajeros, lo que representa un crecimiento del 3,1%. Del mismo modo, el transporte aéreo en el resto del territorio aumentó un 2,6%, con 2,5 millones de usuarios.

Por último, las personas que optaron por el transporte marítimo se elevaron hasta las 567 mil, siendo esto un aumento del 1,7% respecto al mismo mes del año anterior.