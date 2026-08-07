Fiebre por el eclipse: las gafas homologadas disparan sus ventas en toda España

El eclipse solar del miércoles 12 de agosto ha disparado la demanda de gafas homologadas, objeto que es necesario para observar dicho fenómeno. Además de ser repartidas de forma gratuita por diversas administraciones, estas gafas también se comercializan en ópticas, farmacias y grandes superficies, con precios que oscilan entre uno y cuatro euros.

Asimismo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE han anunciado que van a repartir gratuitamente gafas homologadas para poder observar el eclipse, concretamente dos millones. De modo que 1,7 millones serán distribuidas por los más de 23.000 vendedores del Grupo Social ONCE.

Por su parte, Astronomía Visión Certificada, proveedor oficial en España, asegura que ya han repartido más de 700.000 gafas en el país. Administraciones como el Gobierno de Navarra, la Diputación de Castellón o el Ayuntamiento de Burgos y empresas como Inditex han comprado gafas homologadas a esta empresa. Del mismo modo, Absolute Eclipse Wholesale, distribuidor mayorista europeo, comercializa paquetes de 1.200 gafas a un precio de 0,83 euros la unidad, algo que refleja que el precio puede decrecer en función de la cantidad que se demande.

La estimación de los costes de producción de estos objetos es inferior a los 40 céntimos por unidad. Thousand Oaks Optical, uno de los principales fabricantes del material de filtro homologado, lo comercializa por un precio de entre 27 y 138 euros dependiendo de las dimensiones que tengan las láminas de polímero técnico –material necesario para observar el eclipse–, algo que se traduciría en unos 0,43 euros por gafa. Teniendo en cuenta que los fabricantes adquieren bobinas industriales, el coste por unidad será menor.

La homologación de las gafas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja usar gafas especiales que tengan la marca CE y la referencia EN ISO 12312-2:2015 debido a las "graves" e "irreversibles" lesiones oculares que puede ocasionar observar el sol de forma directa. A este respecto, la OCU subraya que "las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos o cualquier otro método casero no ofrecen una protección segura frente a la radiación solar".

Además, no todas las gafas que se comercializan están homologadas, tal y como apunta Astronomía Visión Certificada, poniendo en duda los productos distribuidos en pequeños comercios o grandes portales de venta.

Las gafas homologadas son imprescindibles para observar el eclipse solar del próximo día 12 en la Península Ibérica, algo que no ocurre desde hace más de un siglo y que comenzará a las 19:31 horas, alcanzando su totalidad a partir de las 20:28 horas, algo que dependerá del punto geográfico desde el que se observe.