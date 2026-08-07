La inseguridad jurídica por los impagos de las renovables ya ha costado 6.600 millones al Tesoro

El prolongado conflicto entre el Estado español y los inversores afectados por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables sigue generando consecuencias económicas. Casi quince años después de las modificaciones normativas que dieron origen a decenas de arbitrajes internacionales, España sigue sin abonar la práctica totalidad de los laudos dictados en su contra y afronta procedimientos de embargo de activos públicos en distintas jurisdicciones.

Un informe técnico elaborado por los acreedores con datos hasta junio de 2026 estima que esta situación ha supuesto un sobrecoste de entre 6.000 y 6.600 millones de euros para el Tesoro español, como resultado de un incremento en el coste de financiación de nuestra deuda que está asimismo ligado a una mayor percepción de riesgo e inseguridad jurídica.

El estudio recuerda que el origen de la controversia se encuentra en la modificación retroactiva del régimen retributivo de las instalaciones renovables, una decisión que numerosos inversores internacionales impugnaron al amparo de los mecanismos de protección recogidos en el Tratado de la Carta de la Energía. Desde entonces, se han presentado 52 demandas ante el CIADI, de las que 29 han concluido con laudos condenatorios para España. Sin embargo, el Estado mantiene pendientes de pago 28 de estas 29 resoluciones.

La deuda reconocida asciende ya a 2.333 millones de euros, incluyendo principal, intereses y costas, mientras que los gastos legales y financieros derivados de la estrategia de litigación se elevan a unos 550 millones de euros. Paralelamente, los acreedores han conseguido avanzar en procedimientos de ejecución en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur, Bélgica y Países Bajos, donde distintos tribunales han reconocido la validez de los laudos y han autorizado medidas para facilitar su cobro.

El informe al que ha tenido acceso Libertad Digital pone el foco en el impacto que esta situación puede tener sobre la financiación del Estado. Según las empresas acreedoras, el problema ya no consiste únicamente en el importe pendiente de pago, sino en el deterioro de la percepción de riesgo asociado a la deuda soberana de nuestro país.

En este sentido, el documento analiza la posibilidad de que pueda llegar a plantearse un escenario de default técnico. Determinados bonos emitidos por el Tesoro incorporan cláusulas de cross-default o incumplimiento cruzado, de modo que el impago de determinadas obligaciones firmes podría permitir a algunos acreedores reclamar el vencimiento anticipado de otras emisiones o exigir condiciones financieras más gravosas.

Impacto del posible default técnico

El informe subraya que este escenario no sería automático ni inevitable, pero apunta que la acumulación de laudos impagados y su ejecución en tribunales extranjeros incrementa esa percepción de riesgo y termina reflejándose en el coste al que se financia el Estado.

Para cuantificar ese efecto, el estudio aplica una metodología de diferencias en diferencias que compara la evolución del coste de financiación español con la registrada por el resto de países de la eurozona. Según las estimaciones realizadas, el sobrecoste acumulado asciende a entre 5.986 y 6.611 millones de euros entre abril de 2023 y junio de 2026, con una estimación central cercana a los 6.300 millones.

El mayor impacto corresponde al periodo inicial del conflicto financiero, aunque los acreedores sostienen que el diferencial de riesgo continúa presente durante 2025 y la primera mitad de 2026, pese al descenso generalizado de los tipos de interés impulsado por el Banco Central Europeo.

Las empresas afectadas recalcan que el verdadero coste del conflicto supera ampliamente el importe de las indemnizaciones pendientes de pago. Así, aunque los laudos reconocidos suman 2.333 millones de euros, la prolongación del litigio y el deterioro de la seguridad jurídica han generado un encarecimiento de la financiación pública tres veces superior a esta cifra, un coste que seguirá aumentando mientras el conflicto permanezca abierto.