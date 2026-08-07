Las remesas a Marruecos se triplican en diez años y rozan los 1.600 millones

En la relación entre España y Marruecos no influyen únicamente elementos puramente políticos. En realidad, entre ambos países también existe una relación de carácter económico en la que está implícito el dinero que, en forma de remesas, llega al país norteafricano.

En este sentido, los datos ofrecidos por el Banco de España muestran que estas remesas procedentes de marroquíes que trabajan en España alcanzaron los 1.589 millones de euros en 2025 tras multiplicarse por tres en los últimos diez años. De hecho, estas estadísticas reflejan además que Marruecos es el segundo principal destino de las remesas procedentes de España.

Las remesas se duplican en el conjunto de España

La inmigración es uno de los factores que, junto con el turismo y el gasto público, explican el crecimiento del PIB español. El problema es que no todo el dinero generado por la actividad que llevan a cabo los inmigrantes en España se queda en nuestro país, puesto que una parte de ese volumen generado sale hacia sus países de origen en forma de remesas.

Al respecto, el Banco de España señala cómo, en conjunto, estos envíos alcanzaron los 12.207 millones de euros en 2025, frente a los 6.144 millones registrados en 2015, lo que supone prácticamente duplicar el volumen en diez años. Concretamente, como hemos publicado en Libre Mercado, el incremento registrado es del 98,7%.

Así las cosas, Colombia continúa siendo el principal país receptor de remesas desde España, con 2.022 millones de euros en 2025, un 152% más que una década antes. Asimismo, Marruecos ocupa la segunda posición con un total de 1.589 millones, concentrando además el 13% del total de las remesas enviadas desde España.

Banco de España

Concretamente, las remesas enviadas desde España a Marruecos pasaron de 487 millones de euros en 2015 a 1.589 millones en 2025, lo que representa un incremento del 226% en este periodo. Así las cosas, según los datos recogidos por el Banco de España, esta cantidad equivale a más del 1% del producto interior bruto (PIB) de Marruecos.

De hecho, en el caso de Marruecos, las remesas enviadas desde el conjunto del extranjero representan en torno al 7% de su PIB. De este modo, Francia es el principal país emisor, con cerca del 30% del total, seguido de España, con alrededor del 13%, Arabia Saudí, con casi un 11%, e Italia, con aproximadamente un 9%.

Banco de España

En este contexto, la población con nacionalidad marroquí residente en España aumentó desde 750.883 personas en 2015 hasta 968.999 de personas a finales de 2025. Además, más de 1,16 millones de personas nacidas en Marruecos viven actualmente en España.