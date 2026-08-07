Trabajo financia un estudio que presiona para crear 'delegados ambientales' en las empresas

El Ministerio de Trabajo ha sufragado con fondos públicos el informe "Formación en la negociación colectiva", elaborado por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Los investigadores principales son Óscar Requena Montes, docente de la Universidad de Valencia, y Sergio Canalda Criado, de la Universidad Pompeu Fabra, ambos especialistas en Derecho Laboral. El prólogo lleva la firma de Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla. El texto apareció en mayo de 2026 tras una dotación de 15.000 euros repartida en dos entregas.

¿Implantar representantes 'verdes' en las plantillas?

Lo cierto es que el análisis otorga la categoría de buena práctica a la creación convencional de los delegados o delegadas ambientales. Esta figura, ausente de la legislación estatal, se configura como un órgano de representación de la plantilla con competencias específicas en materia ecológica. Según el documento, quienes ocupen ese puesto deberían recibir formación específica facilitada por la compañía y participar activamente en el diseño de los programas de cualificación medioambiental.

Así las cosas, el estudio examina varios textos que ya recogen esta intervención y valora de forma negativa aquellos que omiten cualquier referencia expresa a la preparación de estos representantes o que no configuran la enseñanza ecológica como un deber empresarial. La transición hacia economías sostenibles, indica el estudio, exige la adaptación de las plantillas y sitúa la cualificación en competencias verdes como instrumento esencial. En ese contexto, la previsión de órganos específicos de representación se presenta como un paso deseable para canalizar la participación de los trabajadores en las políticas internas de sostenibilidad.

Cuotas por género y cursos sobre diversidad sexual

El mismo estudio documenta además la aparición de reservas de plazas formativas para mujeres. En aquellos colectivos donde el sexo femenino presenta menor presencia, algunos convenios establecen que su participación en las acciones de cualificación sea al menos proporcional al porcentaje que representan y, cuando el número de plazas resulta limitado, les otorgan preferencia.

Paralelamente, el informe recuerda que la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI y el Real Decreto 1026/2024 imponen a las empresas de más de cincuenta trabajadores la obligación de disponer de un conjunto planificado de medidas orientadas a la igualdad real de las personas LGTBI, incluido un protocolo frente al acoso. Dentro de ese contenido mínimo figura la realización de acciones formativas dirigidas tanto a quienes intervienen en procesos de selección como al conjunto de la plantilla, con especial atención a mandos intermedios y directivos.

El objetivo declarado consiste en erradicar estereotipos y garantizar el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, el estudio constata que, en la muestra analizada de cuatrocientos convenios, resultan muy escasos los textos que incorporan estas previsiones. Y es que, pese al carácter obligatorio de la regulación para las compañías de mayor tamaño, estas deciden, en su mayoría, ignorar completamente la norma impuesta por el Ministerio de Yolanda Díaz.

Limitaciones en contratos formativos, prevención y cláusulas de igualdad

Con todo, el capítulo dedicado a los contratos formativos revela que únicamente alrededor de un 25% de los convenios examinados contienen alguna referencia expresa a la limitación de los contratos de prácticas. La reforma laboral de 2021, articulada mediante el Real Decreto-ley 32/2021, y las remisiones contenidas en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva no han generado un desarrollo generalizado. El propio informe atribuye la escasez de regulación a factores como el retraso en el desarrollo reglamentario del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, la transitoriedad de la Ley Orgánica 3/2022 de Formación Profesional y el lento avance de la formación dual.

Del mismo modo, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el análisis de los 400 documentos muestra que solo la mitad incorpora disposiciones sobre formación en riesgos. El resto se limita a generalidades o a meras remisiones a la ley. Algunos convenios sí amplían el contenido a materias específicas: el de Cruz Roja en Segovia aborda la drogodependencia desde una perspectiva preventiva y no sancionadora, mientras que el de Fisersa Ecoserveis introduce enseñanza sobre riesgos que puedan afectar a la reproducción, conforme al artículo 25.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, protegiendo por igual a hombres y mujeres. También aparecen menciones a la desconexión digital, aunque su desarrollo efectivo permanece limitado en la mayor parte de la muestra.

Por último, el estudio califica como meramente programáticas numerosas cláusulas relativas a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razón de género. Se trata de declaraciones de principios o compromisos genéricos que no van acompañadas de medidas concretas. Sin ese desarrollo, indica el estudio, dichas estipulaciones poseen un valor exclusivamente declarativo y no generan obligaciones para las empresas ni para las representaciones de los trabajadores, un mero anuncio de buenas intenciones sin plasmación real.