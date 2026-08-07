Uno de cada cuatro españoles cree que viviríamos mejor sin impuestos: el rechazo se triplica con Sánchez

Cada vez es más evidente que en nuestro país se pagan más impuestos y que esto no acaba redundando en una mejora de los servicios públicos, sino más bien al revés, donde observamos que cada vez están más saturados y que ofrecen un peor servicio al contribuyente. Ejemplos de esto los encontramos en la sanidad, los trenes, las carreteras, etc.

Por ello, no es de extrañar que cada vez un mayor porcentaje de la población (de todas las edades) crea que todos viviríamos mejor sin pagar impuestos y que Hacienda no es necesaria, tal y como se desprende de un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales sobre las Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2025.

De acuerdo con este estudio, que se puede leer aquí, el porcentaje de españoles que cree que viviríamos mejor sin impuestos fue del 24% en el año 2025:

Tal y como se ve en el gráfico, desde el año 2019 el porcentaje de españoles que cree que viviríamos mejor sin impuestos se ha triplicado, pasando de sólo un 8% de españoles que lo creían a un 24%, siendo esta la cifra más alta del siglo XXI sólo por detrás de la observada en el año 2000.

Por otro lado, y aunque pudiera parecer que este porcentaje crece únicamente por el descontento de los más jóvenes con el sistema, la realidad es que en casi todas las franjas de edad crece este rechazo al pago de impuestos. Veamos los siguientes cuadros:

Como se puede observar, para todas las franjas de edad excepto para la de 55 a 64 años ha aumentado el porcentaje de personas que creen: "si no se pagara ningún impuesto todos viviríamos mejor". Entre los españoles de 18 a 24 años, vemos que ya el 35% cree que sin impuestos se viviría mejor, mientras que en 2024 lo pensaba el 31,6%. En el grupo de edad de 25 a 39 años ya lo piensa el 38%, mientras que en 2024 lo pensaba el 30,6%.

En la franja de edad de 40 a 54 años lo piensa en la actualidad el 27% de este grupo, mientras que en 2024 lo pensaba el 22,2%. El grupo de 55 a 64 años es el único donde cae el porcentaje de gente que cree que viviríamos mejor sin impuestos, pasando de un 16,9% en 2024 a un 15% en 2025. Por último, en el grupo de 65 años o más también ha crecido el porcentaje de ciudadanos que creen que se viviría mejor sin impuestos, pasando del 9,7% al 10% en un año.

Uno de cada cuatro españoles cree que viviríamos mejor sin impuestos

Resulta llamativo que entre 2019 y 2025 se haya triplicado el porcentaje de personas que creen que viviríamos mejor sin pagar ningún impuesto, coincidiendo con el Gobierno de Pedro Sánchez y con la importancia que este ha dado al pago de impuestos y a lo "necesario" que es contribuir al fisco español. Esta desafección de una buena parte de los españoles con los impuestos, donde uno de cada cuatro cree que viviríamos mejor sin ellos, se debe sin lugar a dudas (aunque no únicamente) a que estos mismos ciudadanos cada vez pagan más impuestos para recibir peores servicios públicos, haciendo que lógicamente muchos se cansen de pagar más para recibir menos.

Es irónico que sea precisamente el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que más haya hecho por convencer a la población de que Hacienda no es necesaria, algo que es justo lo contrario de lo que el Gobierno siempre ha defendido. Sin embargo, las políticas llevadas a cabo durante todos estos años de mandato del PSOE es lo que han conseguido que uno de cada cuatro españoles rechace los impuestos y crea que se viviría mejor sin pagar ningún impuesto.