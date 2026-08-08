Así es la España de los subsidios: el número de personas que reciben el IMV crece un 17% y roza los 2,7 millones

En España cada vez más gente vive del Estado. Lo cierto es que esto es algo que ha buscado de forma deliberada el Gobierno y, al respecto, uno de los medios utilizados es una política de prestaciones que, en el fondo, condena a sus beneficiarios a la pobreza. Así lo detallan, de hecho, distintos estudios, como el elaborado por la consultora Freemarket, donde se explica cómo el diseño del sistema actual ha generado un círculo vicioso de dependencia. Una conclusión similar es a la que llega la Airef, que incide en que esta prestación desincentiva la incorporación al mercado de trabajo de sus beneficiarios.

Sin embargo, el Ejecutivo sigue extendiendo la nómina de prestaciones y beneficiarios del IMV, habiendo alcanzado en el mes de julio los 880.000 hogares, lo que supone 126.756 prestaciones activas más que en el mismo mes del año anterior —esto representa un incremento del 17%— Así se desprende de la última estadística publicada este viernes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), donde se detalla también que el número de personas que componen estos hogares y que, por tanto, constituyen el conjunto de personas que han recibido la prestación asciende a casi 2,7 millones, un 16,7% más que hace un año.

Cada vez más gente depende del Estado

A pesar de que desde el Gobierno se trata de vender que España constituye un caso paradigmático de éxito económico, lo cierto es que nuestro país cada vez vive una situación más deplorable. Una muestra de ello es que la pobreza y el empeoramiento de las condiciones de vida no han dejado de extenderse desde que Sánchez llegó a la Moncloa. De este modo, vemos que España se sitúa como el quinto país europeo con mayor tasa de pobreza o exclusión social —con el 25,7% de la población en esta situación— y, al mismo tiempo, contamos con los niveles más altos de pobreza infantil —donde la tasa llega al 28,4%—.

En consecuencia, cada vez más personas necesitan recibir una ayuda o prestación por parte del Estado para poder vivir. Esto, en sí mismo, es una pésima noticia, porque demuestra que el modelo económico español no es capaz de impulsar el crecimiento ni la prosperidad. Sin embargo, desde el Gobierno han decidido presentar esta situación como un verdadero éxito de su política social.

Concretamente, para justificar esta posición, desde el Ejecutivo argumentan que la extensión de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) demuestran el compromiso gubernamental con la situación de los más desfavorecidos. Pero estas estadísticas muestran, en cambio, que el Gobierno no está logrando reducir las tasas de pobreza, sino incrementarlas, lastrando además la capacidad productiva y de creación de riqueza de la economía española.

Al respecto, las estadísticas de la Seguridad Social muestran que el pasado mes de julio el número de beneficiarios que recibieron esta ayuda aumentó en 383.646 personas respecto a julio del año pasado, hasta alcanzar 2.682.646. En este sentido, la cuantía media de la prestación se situó en 504,5 euros mensuales por hogar, lo que elevó la nómina abonada en julio a 473,3 millones de euros.

Seguridad Social

Asimismo, conviene detallar el perfil principal de las personas que reciben el IMV. De este modo, encontramos que las mujeres representaban el 68% de los titulares de la prestación y el 53,4% del total de beneficiarios. Además, la prestación mantiene una elevada presencia en hogares con menores y el 68,5% de los hogares perceptores, un total de 602.620, convivía con menores a cargo. Con todo, entre el conjunto de beneficiarios, 1.089.965 eran menores de edad, lo que equivale a casi el 41% del total.

Precisamente, los datos de la Seguridad Social también muestran que 613.088 hogares recibieron el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), destinado a incrementar la cobertura de la prestación mediante una ayuda adicional por cada hijo a cargo. Como resultado, la ayuda media ascendió a 67,3 euros por menor y a 122,8 euros por hogar con menores. Asimismo, encontramos que la edad media de los beneficiarios del IMV fue de 28,6 años, reduciéndose hasta los 20,2 años si se excluye del cálculo a los titulares de la prestación.

Con todo, la Seguridad Social destaca también que, desde su puesta en marcha hace más de seis años, más de 3,8 millones de personas han recibido esta prestación en total. Sin embargo, no podemos olvidar que el IMV es compatible con otro tipo de ayudas, como la Renta Mínima de Inserción, que gestionan las comunidades autónomas. De este modo, tal y como hemos detallado en Libre Mercado, en estos momentos en España más de 3 millones de personas dependen de una ayuda para poder vivir.