Así pone en jaque la saturación eléctrica a la vivienda: retrasos y más 80.000 pisos parados

Un informe vuelve a dar la voz de alarma sobre el efecto creciente que la saturación de la red eléctrica, como ya informó Libre Mercado, está teniendo en la construcción en un momento de oferta estrangulada y creciente demanda.

Según alerta un estudio de BBVA Research sobre el papel de la red eléctrica en la escasez de vivienda nueva, los proyectos inmobiliarios están sufriendo ya retrasos por la falta de capacidad eléctrica: "La red eléctrica está saturada y requiere intervenciones crecientes. Ampliar la red requiere años de planificación, inversión y coordinación que en los grandes desarrollos urbanísticos puede llegar a tardar de 5 a 8 años".

"España acumula un déficit de vivienda entre 2021 y 2025 de unas 700.000 unidades distribuidas heterogéneamente por la geografía", recuerdan, avisando de que "la falta de capacidad de acceso a la red eléctrica puede ser un cuello de botella adicional para la construcción que se añade a los ya conocidos". Alerta de que la construcción en muchas provincias debe ir asociada "a inversiones para incrementar la capacidad eléctrica y su transporte" y alerta de otro problema: "La capacidad disponible no siempre se localiza donde se requiere".

El estudio cita ejemplos que muestran que "la falta de acceso eléctrico ya está condicionando proyectos residenciales en distintas zonas de España". Apunta que Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga y Murcia, las siete provincias más pobladas de España (47 % del total de habitantes), muestran que en muchas ocasiones la capacidad eléctrica disponible no siempre coincide con las zonas de mayor crecimiento residencial.

En Madrid, señala que "más de 80.000 viviendas previstas dependen de la construcción de nuevas infraestructuras eléctricas" y apunta cómo "la llegada de nuevas subestaciones y refuerzos de red condiciona el calendario de ejecución". En Málaga, otra provincia particularmente afectada por este problema, menciona Vélez-Málaga, donde "la red existente condiciona el desarrollo de más de 4.000 viviendas", y Estepona, donde "72 viviendas terminadas permanecieron sin suministro eléctrico" y "no pudieron entregarse pese a estar completamente finalizadas". También menciona promociones en Aragón, terminadas, que "tuvieron que esperar entre 3 y 4 meses para disponer de suministro".

El informe alerta de las consecuencias de una red saturada por factores como una generación renovable que crece "más rápido que la capacidad de la red para transportarla e integrarla", una red insuficiente que necesita inversiones y una electrificación creciente. El efecto, entre otro, son unos costes crecientes, retrasos en los proyectos y problemas de asignación que "dificultan nuevas conexiones y retrasan inversiones".

"Es preciso ampliar y reforzar la red para absorber la creciente demanda eléctrica", insisten, denunciando también que "parte de la electricidad disponible no se aprovecha y el sistema opera de forma menos eficiente", con vertidos que suponen una media de "entre el 1 y el 2% de la energía renovable". Menciona además vulnerabilidades del sistema eléctrico y el hecho del mayor coste "para mantener la red funcionando cuando existen limitaciones físicas": "El sistema paga cada vez más para corregir limitaciones físicas de la red", señala en alusión al incremento en la necesidad de los servicios de ajuste.

El estudio habla de los escollos burocráticos y el problema del acaparamiento, celebrando que el Real Decreto 7/2026 vaya a permitir "una gestión más estratégica de la red", y alerta de que los tiempos de la inversión eléctrica no están acompasados con los de la construcción. "Ampliar la red requiere años de planificación, inversión y coordinación", señalan recordando cómo el acceso a la red "se pide en la fase de urbanización y en la fase de edificación ya se debería tener el acceso resuelto". "El cuello de botella eléctrico suele aparecer cuando el proyecto ya ha superado la mayor parte de las fases urbanísticas y está listo para ejecutarse", avisa.

Recuerda también que "la capacidad de la mayoría de los nudos de distribución es relativamente limitada", con "el 88% de los nudos de distribución tiene menos de 1 MW disponible, lo que limita la conexión de nuevos proyectos residenciales o económicos de cierta dimensión".