Japón endurecerá su política migratoria: el Gobierno pretende exigir ingresos mayores a la media para dar la residencia

Pese a que en España y buena parte de Europa se haya instaurado un discurso extremadamente buenista sobre la inmigración, sobre todo gracias al impulso de la izquierda radical, en otros países del mundo la política migratoria se considera un elemento esencial de la gestión que realizan los Gobiernos y no se duda en establecer estrictos criterios al respecto. Este es el caso, por ejemplo, de Australia.

Como hemos detallado en Libre Mercado, el Gobierno australiano lleva a cabo importantes controles de antecedentes y límite de visados. De hecho, los servicios de extranjería del país enfatizan que "tener una visa para entrar a Australia no significa automáticamente que pueda trabajar, estudiar o realizar otras actividades", subrayando la importancia de asegurarse de solicitar el visado que se ajuste a lo que se desea hacer en Australia.

En este contexto, otro de los países que quieren endurecer algo más su política migratoria es Japón, sobre todo en lo relativo a la concesión de los permisos de residencia. De este modo, el Ejecutivo nipón pretende exigir ingresos superiores a la media para obtener la residencia permanente.

Japón endurece su política migratoria

Las autoridades japonesas han propuesto nuevos criterios para acceder a la residencia permanente —que permite a los ciudadanos extranjeros vivir y trabajar en Japón de forma indefinida sin renunciar a su nacionalidad de origen—, entre ellos acreditar unos ingresos superiores a la media nacional o disponer de una pensión equivalente a 30 años cotizados. Así, la reforma, presentada por la Agencia de Servicios Migratorios de Japón, permanecerá en consulta pública hasta el próximo 4 de septiembre.

Lo cierto es que, según explica The Japan News, esta Agencia decidió endurecer las directrices tras una encuesta que reveló que la proporción de residentes extranjeros permanentes que recibían asistencia social era prácticamente la misma que la de los ciudadanos japoneses que recibían este tipo de ayuda.

Así las cosas, la Agencia de Servicios Migratorios explicó que los cambios forman parte de una revisión de las normas que regulan el acceso a la residencia permanente. Concretamente, según el documento sometido a consulta, los solicitantes deberán demostrar unas condiciones económicas iguales o superiores a las de los ciudadanos japoneses, tanto en el momento de la solicitud como de cara al futuro.

Para ello, la Agencia señala que el candidato será evaluado si sus ingresos superan de forma continuada la media de los hogares japoneses, teniendo en cuenta el tamaño de la unidad familiar. Además, la propuesta contempla como criterio disponer de una pensión equivalente a 30 años de cotización.

Al respecto, The Japan News detalla que la ley de control de inmigración de Japón estipula que los extranjeros deben tener buena conducta, poseer bienes o habilidades suficientes para ganarse la vida de forma independiente y ser afines a los intereses de Japón para obtener la residencia permanente. De esta forma, el proyecto de revisión endurece el segundo requisito, ya que las directrices actuales estipulan que los residentes permanentes no deben representar una carga para la sociedad en la vida cotidiana y se espera que tengan una vida estable en el futuro.

Por otra parte, la reforma incorpora nuevos requisitos relacionados con la integración de los solicitantes. De hecho, la revisión especifica que los solicitantes "deben aportar activamente beneficios concretos al país". Así, entre estos requisitos figura mantener un nivel de japonés suficiente para desarrollar una vida independiente, comprender los sistemas y normas del país y acreditar una buena conducta.

Lo cierto es que esta modificación de los requisitos para acceder a la residencia permanente se enmarca en el plan impulsado por la primera ministra, Sanae Takaichi, para responder al aumento de la población de origen extranjero en Japón. De acuerdo con la explicación oficial, esta revisión llega en un contexto en el que ese incremento ha generado críticas en algunos sectores de la sociedad, que consideran que las autoridades han mantenido una política migratoria demasiado permisiva.

En este sentido, el Gobierno ya presentó en enero un paquete de medidas para endurecer la legislación migratoria y promover la "coexistencia" con la población extranjera. De este modo, entre las iniciativas figuraban el endurecimiento de los requisitos para obtener la residencia permanente y restricciones a la compra de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros. Asimismo, el plan también contempla medidas de apoyo e integración, como la creación de centros de consulta para residentes extranjeros.