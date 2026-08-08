Nueva lección fiscal de Japón a Sánchez: reducirá el impuesto a los alimentos al 1% para hacer frente a la inflación

Si algo ha caracterizado al Ejecutivo de Pedro Sánchez en los últimos años en materia económica es el afán recaudatorio extraordinario de un Fisco que ha logrado registrar un récord de ingresos de más de 300.000 millones de euros en 2025. Del mismo modo, la Agencia Tributaria ha perfeccionado un sistema dedicado fundamentalmente al incremento de la presión y el expolio fiscal.

Esto tiene unas consecuencias económicas importantes, puesto que supone un lastre para la actividad económica y la inversión, además de una carga adicional para el presupuesto familiar. Sin embargo, hay países en los que son conscientes de la necesidad de reducir los impuestos. En este sentido, el Gobierno de Japón ha aprobado una propuesta para reducir del 8% al 1% el impuesto sobre los alimentos durante un periodo de dos años a partir de abril de 2027.

Lección fiscal de Japón

Lo cierto es que esta iniciativa, que forma parte del paquete de medidas diseñado para aliviar el efecto de la inflación sobre los hogares, todavía debe ser ratificada por el Parlamento. No obstante, supone una auténtica lección de política tributaria para gobiernos como el español, empeñados en extraer cada vez más dinero del bolsillo de los contribuyentes.

Concretamente, la propuesta fue adelantada la pasada semana por la primera ministra, Sanae Takaichi, y contempla que la rebaja fiscal sobre los alimentos se reduzca al 1% desde abril del próximo año y permanezca en ese nivel durante dos ejercicios. Asimismo, además de la rebaja fiscal, el plan incorpora subsidios dirigidos a los hogares con ingresos bajos y medios con el objetivo de que la tasa efectiva que soporten sea del 0%.

Al respecto, el Ejecutivo ha señalado que la medida se financiará sin recurrir a la emisión de nuevos bonos. Para ello, las autoridades prevén determinar la asignación de los recursos necesarios durante la elaboración de los presupuestos correspondientes al ejercicio fiscal de 2027, que comenzará también en abril.

Con todo, el Gobierno japonés prevé que la reducción temporal del impuesto finalice en abril de 2029. A partir de esa fecha, su intención es implantar un sistema de beneficios vinculados a los ingresos para compensar el impacto del aumento de los precios sobre las familias.

Con todo, esta rebaja del impuesto sobre alimentos y bebidas se suma a los planes de gasto impulsados por el Ejecutivo de Sanae Takaichi y a la depreciación del yen frente al dólar. En este sentido, desde el Gobierno nipón admiten que esta combinación de factores ha generado preocupación por la situación fiscal del país, considerado el Estado con mayor nivel de endeudamiento entre las grandes economías. Cabe recordar también que a finales de año el Gobierno japonés eliminó un impuesto a la gasolina aprobado, con carácter temporal, hace medio siglo, en el año 1974.

Inflación en Japón

La inflación en Japón se situó en torno al 3% durante 2025, aunque en los últimos meses ha mostrado una tendencia de moderación. Así, en el mes de junio alcanzó el 1,6%, pese al incremento de los precios de la energía derivado de la crisis en Oriente Medio. Lo cierto es que esta evolución se ha visto favorecida por la eliminación de los impuestos sobre la gasolina y el diésel, una medida adoptada para reducir el impacto del aumento del coste de la vida sobre los hogares. Al mismo tiempo, el Banco de Japón elevó en junio los tipos de interés de referencia a corto plazo hasta el 1%, dentro de su estrategia para contener la inflación.