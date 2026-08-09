España, el país de los coches viejos: casi la mitad de los coches tiene más de 15 años

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha publicado su informe anual de 2025 sobre el estado del automóvil en nuestro país. Uno de los puntos más destacados de este documento es que la edad media del parque automovilístico en España ha vuelto a aumentar en 2025, hasta alcanzar los 14,6 años. Esta es la cifra más alta desde 2011 (año a partir del cual existen registros) y, probablemente, la más alta de la historia de nuestro país.

En el siguiente gráfico elaborado por la propia Asociación podemos ver la evolución de la edad media del parque de turismos:

Tal y como se aprecia, la edad media actual del parque de turismos en España es de 14,6 años, mientras que en 2011 esta edad se situaba en los 9,8 años. Es decir, entre 2011 y 2025 la edad media ha subido un 49%, aumentando en casi 5 años el promedio de edad de los turismos.

Anfac también muestra la composición del parque de turismos en España por edades. Es decir, qué porcentaje del total tiene menos de un año, entre uno y tres años, entre 3 y 5 años, entre 5 y 10 años, entre 10 y 15 años y más de 15 años.

Casi la mitad de los turismos tiene más de 15 años

Según los datos que se presentan en el informe, en España en 2025 había un total de 26.786.436 turismos, de los cuales 1.127.976 tenían menos de un año (4,21% del total), 1.859.170 tenían entre uno y tres años (6,94% del total), 1.595.063 tenían entre 3 y 5 años (5,95% del total), 5.405.293 tenían entre 5 y 10 años (20,18% del total), 3.805.344 tenían entre 10 y 15 años (14,21% del total) y 12.993.590 tenían más de 15 años (48,51% del total).

Estos datos son demoledores, y es que el 62,72% de todo el parque de turismos en España tiene más de 10 años, mientras que tan solo el 17,1% de los turismos tiene menos de 5 años.

Más del 60% tiene más de 10 años

El hecho de que casi la mitad de los turismos que hay en España tengan más de 15 años es otro indicativo más del empobrecimiento generalizado que ha sufrido España no solo en los últimos años, sino en las últimas décadas. Cabe recordar que los salarios reales en nuestro país llevan prácticamente estancados desde 1994, habiendo crecido solo un 5,69% en términos reales entre 1994 y 2025, a diferencia de lo ocurrido en países como Francia, Alemania o Austria, donde estos salarios reales han crecido por encima del 20%. Esto último es algo que ya explicamos en este artículo.

Así pues, observamos cómo el coche parece haberse convertido prácticamente en un bien de lujo, ya que una parte importante de la población no puede permitirse cambiar de coche a pesar de que, con mucha probabilidad, su vehículo tenga más de 15 años y ya no esté en las mejores condiciones posibles.