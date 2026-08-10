Colombia enterrará el Impuesto sobre el Patrimonio y dejará a España aún más sola en la OCDE

El reciente cambio de gobierno en Colombia puede tener una consecuencia fiscal de especial interés para España. El nuevo mandatario del país suramericano, Abelardo de la Espriella, aprovechó su discurso de investidura del 7 de agosto para anunciar su intención de eliminar el impuesto sobre el patrimonio. "Debemos dejar de castigar a quienes invierten y crean riqueza en nuestro país", afirmó el mandatario al anticipar una reforma fiscal que supondría el final de un gravamen que, con distintas fórmulas, ha acompañado a la economía colombiana durante buena parte del último cuarto de siglo.

Si De la Espriella cumple su promesa, España quedará todavía más aislada entre las economías de la OCDE que mantienen un impuesto recurrente sobre el patrimonio neto de las personas físicas. La mayoría de países desarrollados que experimentaron con este tipo de figuras terminaron suprimiéndolas. Francia, Alemania, Suecia, Austria, Dinamarca o Países Bajos son algunos ejemplos. Hoy, dentro de la OCDE, la lista se ha reducido fundamentalmente a España, Noruega, Colombia y algunos cantones de Suiza, de modo que la salida colombiana estrecharía todavía más ese grupo. Es importante recalcar, además, que ya no queda ningún otro país de la Unión Europea que aplique este viejo tributo.

El caso de Colombia resulta especialmente significativo porque hablamos de un territorio con una larga experiencia con este tipo de imposición. El país introdujo por primera vez un impuesto sobre la riqueza en 1935, aunque terminó suspendiéndolo en 1992, coincidiendo con el proceso de apertura económica emprendido tras décadas de fuerte proteccionismo. Su reaparición llegó una década después, en 2002, mediante un decreto de emergencia con el objetivo declarado de financiar el refuerzo de la seguridad y la ofensiva contra las FARC. La Administración Uribe presentó entonces aquella decisión como una medida excepcional y temporal. Inicialmente, la tasa alcanzaba tanto a personas físicas como jurídicas y aplicaba un tipo del 1,2% sobre patrimonios que, al cambio de aquella época, partían de apenas 65.000 dólares.

La idea de la transitoriedad duró poco. En 2003 se aprobó una nueva configuración que reforzó el impuesto, aunque ahora con un umbral equivalente a alrededor de un millón de dólares y un tipo del 0,3%. Tres años más tarde, el propio Uribe prolongó su vigencia hasta 2010 y elevó nuevamente la tributación hasta el 1,2%.

Su sucesor, Juan Manuel Santos, mantuvo el gravamen en pie durante sus dos mandatos, entre 2010 y 2018. En 2014, redujo el mínimo patrimonial sujeto al tributo y la fuerte depreciación del peso hizo que ese umbral equivaliese en 2016 a menos de 300.000 dólares. El tipo máximo subió al 1,5%, aunque durante esta etapa se fue eliminando progresivamente la aplicación del gravamen sobre las empresas. Posteriormente, entre 2018 y 2022, el presidente Iván Duque mantuvo la aplicabilidad del impuesto para las personas físicas, aunque al menos elevó considerablemente el mínimo exento, hasta un patrimonio equivalente entonces a unos 1,5 millones de dólares. Su gobierno también estableció un tipo único del 1%.

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022 supuso un nuevo endurecimiento. La reforma introducida por quien fuera miembro del M-19 convirtió definitivamente en permanente el impuesto que durante años se había justificado como excepcional. El umbral volvió a reducirse, hasta el equivalente aproximado de 650.000 dólares, mientras que el tipo máximo regresó al 1,5%.

El deterioro de las cuentas públicas llevó posteriormente al dirigente socialista a dar una vuelta de tuerca adicional al gravamen. Así, después de que el Congreso rechazase nuevas subidas tributarias en 2025, el Ejecutivo recurrió a decretos de emergencia para reducir el mínimo nuevamente, esta vez hasta aproximadamente 500.000 dólares, elevando también el tipo máximo hasta el 5% y sumando a un mayor número de empresas al ámbito del impuesto.

Su ofensiva encontró, sin embargo, un freno judicial. El pasado abril, a escasos meses de las elecciones, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto de emergencia que modificaba las reglas del impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas. No obstante, la Corte sí permitió mantener el aplicado a determinadas sociedades, que el Ejecutivo había vinculado a los gastos extraordinarios derivados de una emergencia provocada por inundaciones.

Escasa recaudación

La Hacienda colombiana ingresó 296 billones de pesos en 2025. Frente a ese volumen de recaudación, los 2,43 billones obtenidos con la primera cuota extraordinaria del impuesto al patrimonio de 2026 equivalen a apenas el 0,8% de los ingresos tributarios de un año como el anterior.

Además, se han dado dinámicas lafferianas en torno a este gravamen, puesto que, si bien el gobierno de Petro esperaba recaudar 4,15 billones con esta figura impositiva, la cifra finalmente conseguida se situó en apenas un 59% del total previsto, con un desfase negativo de alrededor de 1,7 billones de pesos.

Más difícil de cuantificar, pero potencialmente mucho más importante, es su impacto sobre la movilidad de personas y capitales. Entre 2010 y 2018, más de 8.000 colombianos renunciaron a su nacionalidad y se trasladaron al extranjero, en un periodo en el que la elevada presión fiscal apareció recurrentemente en el debate público como uno de los incentivos para abandonar el país. En 2025, al menos 150 colombianos con un patrimonio líquido superior al millón de dólares habrían trasladado permanentemente su residencia al extranjero.

El caso Falcao

El episodio que mejor ilustró los incentivos perversos generados por el impuesto tuvo, curiosamente, como protagonista al futbolista Radamel Falcao. El delantero regresó a Colombia en 2024 para jugar en el equipo colombiano Millonarios después de haber residido durante cerca de dos décadas en el extranjero. Su contrato por seis meses rondaba los 500.000 dólares.

Inicialmente, Falcao pudo jugar sin convertirse en residente fiscal colombiano, condición que se adquiere al permanecer 183 días en el país dentro de un periodo de 365 días. El problema apareció cuando Millonarios quiso renovar su contrato a comienzos de 2025. La residencia fiscal habría provocado que Colombia pudiese gravar su patrimonio mundial y, dada la fortuna acumulada durante su carrera europea, la factura del impuesto sobre la riqueza podía superar ampliamente el salario que le pagaba el club.

La renovación estuvo a punto de frustrarse, hasta que varios patrocinadores se ofrecieron a asumir el coste fiscal necesario para que el delantero permaneciese en Colombia. Con todo, el caso puso de manifiesto una de las principales objeciones económicas contra estos impuestos: cuanto mayor es el patrimonio del contribuyente, mayor suele ser también su capacidad para elegir dónde reside, invierte y desarrolla sus actividades.

Un gravamen que va desapareciendo… salvo en España

Esta es precisamente una de las razones por las que los impuestos patrimoniales han ido desapareciendo del mapa fiscal internacional. Durante las últimas décadas, buena parte de Europa ha recorrido el camino contrario al español. Austria eliminó el suyo en 1994; Dinamarca, en 1997; Alemania dejó de aplicarlo también en 1997; Países Bajos lo abandonó en 2001; Finlandia, en 2006; Suecia, en 2007; y Francia sustituyó en 2018 su antiguo impuesto general sobre la fortuna por otro limitado fundamentalmente al patrimonio inmobiliario.

España, sin embargo, recuperó en 2011 un Impuesto sobre el Patrimonio que también nació oficialmente con carácter temporal y terminó convirtiéndose en una pieza estable del sistema tributario. A ello se añadió posteriormente el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, creado en 2022 y prorrogado después, de manera que los grandes patrimonios españoles soportan una fiscalidad patrimonial excepcional dentro del contexto internacional.

La comparación con Colombia resulta por ello especialmente llamativa. Un gravamen que allí pasó de excepcional a permanente después de sucesivas prórrogas podría ahora recorrer el camino inverso. El nuevo gobierno colombiano considera que la prioridad debe ser recuperar inversión, acumulación de capital y creación de riqueza después de años de débil crecimiento de la renta por habitante.

Si De la Espriella materializa la eliminación anunciada, Colombia abandonará así un experimento fiscal que buena parte de Europa ya descartó hace décadas. Y España quedará un poco más sola defendiendo uno de los impuestos que más claramente la separan de la práctica dominante entre las economías desarrolladas.