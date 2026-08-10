Despedido un sindicalista que usaba su crédito horario para ir al chiringuito en la playa

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha confirmado, en una reciente sentencia a la que ha tenido acceso Libre Mercado, la procedencia del despido disciplinario de un sindicalista al considerar acreditado que utilizó de forma reiterada el crédito horario sindical para realizar actividades de carácter personal. Así, la Sala de lo Social desestima el recurso presentado por el empleado y ratifica íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo.

En este sentido, cabe destacar que el trabajador, contratado como oficial de segunda desde 2019, fue despedido en mayo de 2025 después de que la empresa concluyera que había empleado las horas sindicales correspondientes a varios días de marzo y abril para realizar tareas sin relación con su actividad como representante de los trabajadores.

Así las cosas, uno de los principales argumentos del recurso sostenía que el informe elaborado por detectives privados debía considerarse una prueba ilícita y, por tanto, no podía utilizarse para justificar el despido. Sin embargo, el tribunal rechaza esta tesis y recuerda la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre este tipo de investigaciones.

Al respecto, el tribunal señala que la contratación de detectives privados no vulnera por sí misma derechos fundamentales, siempre que la medida responda a criterios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. De hecho, los magistrados destacan que la vigilancia se limitó a seis jornadas concretas, coincidió con los permisos sindicales solicitados por el trabajador y no se extendió fuera del horario laboral.

Del mismo modo, el tribunal considera que la empresa actuó tras sospechar un posible uso indebido del crédito horario y que el seguimiento no constituyó una vigilancia singular del ejercicio de la actividad sindical. Por ello, el tribunal concluye que la prueba fue obtenida de forma lícita y rechaza la petición de nulidad de actuaciones.

Por otra parte, la resolución recuerda que los representantes de los trabajadores disfrutan de una presunción de uso correcto de las horas sindicales y que el despido solo resulta procedente en supuestos excepcionales, cuando existe un empleo manifiesto y habitual del crédito horario en beneficio propio. Precisamente, en este caso, consideran acreditado que el trabajador destinó esas horas a actividades completamente ajenas a la representación laboral.

De esta forma, la sentencia recoge que durante los días investigados permaneció en su domicilio, recogió y trasladó a menores desde el autobús escolar, ayudó a descargar un contenedor, trabajó en un chiringuito, acudió a la playa y realizó compras y actividades de ocio con su familia. Por tanto, el tribunal sostiene que estos hechos evidencian un uso reiterado del crédito horario sindical para intereses particulares, circunstancia que supone un incumplimiento grave de las obligaciones derivadas de la buena fe contractual.

Con todo, el recurso también pretendía modificar algunos hechos declarados probados por el juzgado, aunque el tribunal rechaza igualmente esa petición al considerar que las modificaciones propuestas carecían de trascendencia para alterar el sentido de la resolución o no estaban correctamente fundamentadas en la documentación del expediente. Finalmente, la Sala concluye que concurren los requisitos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores para apreciar un incumplimiento grave y culpable. Por ello, desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador y confirma la sentencia que declaró procedente el despido disciplinario.