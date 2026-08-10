El servicio ferroviario en España sigue deteriorándose a un ritmo imparable. Uno de los elementos que muestran la forma en que ha empeorado este servicio es la puntualidad de los trenes, que en los últimos tiempos ha caído especialmente en los trenes de larga distancia, entre los que se incluye la alta velocidad.

Así se desprende del último informe de puntualidad de Renfe, correspondiente al mes de junio, donde se refleja que, de los 8.964 trenes que circularon durante el mes, el 54,9% llegó a destino dentro del margen de cinco minutos, que es el estándar de excelencia. Además, el 75,5% de los minutos de retraso registrados tuvo su origen en causas externas a Renfe.

Así las cosas, los datos de rendimiento atribuyen la mayor parte de los retrasos a factores externos a la compañía ferroviaria. En este sentido, en el caso de los servicios comerciales de Renfe, que incluyen AVE y Larga Distancia, tres de cada cuatro minutos de demora respondieron a este tipo de causas durante el mes de junio.

Concretamente, este apartado engloba principalmente las incidencias relacionadas con la infraestructura que gestiona ADIF, como averías en la electrificación, problemas de señalización, obras en las vías o restricciones en la gestión del tráfico ferroviario. También incluye los fenómenos meteorológicos extremos y las incidencias ocasionadas por otros operadores que utilizan las mismas líneas.

Precisamente, entre estos factores figuran las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV), que se incrementaron tras el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas. Estas restricciones tienen un efecto directo sobre los tiempos de viaje al obligar a los trenes a circular por debajo de las velocidades previstas en determinados tramos.

Renfe

Del mismo modo, como podemos comprobar en el gráfico anterior, de acuerdo con los datos facilitados por Renfe, la responsabilidad directamente atribuible a los operadores representó el 24,5% de los minutos de demora en junio. En este grupo se incluyen problemas relacionados con el material rodante, el personal a bordo y la logística interna de los servicios. El porcentaje supone un incremento respecto a comienzos de año. En enero, las causas directamente imputables a estos representaban el 15,3% de los minutos de retraso.

La puntualidad empeora cuando se aplica el margen más exigente. De los 8.964 trenes de AVE y Larga Distancia que circularon durante junio, 4.918, el 54,9%, llegaron con menos de cinco minutos de diferencia respecto al horario previsto. El porcentaje aumenta a medida que se amplía el margen de tolerancia. Con una ventana de 15 minutos, el cumplimiento alcanzó el 74,9%, equivalente a 6.710 circulaciones. Con un margen de 30 minutos, fueron puntuales el 88,8% de los trenes, un total de 7.961. Cuando la tolerancia se amplía hasta una hora, el porcentaje asciende al 97,2%, con 8.717 circulaciones dentro del límite.

La diferencia entre estos indicadores muestra que una parte importante de las incidencias se concentra en retrasos relativamente reducidos, pero suficientemente frecuentes como para alejar a una parte de las circulaciones del estándar de cinco minutos.

Para los viajeros afectados por retrasos, la demora media registrada al llegar a destino fue de 18 minutos durante junio. Si se tienen en cuenta todas las circulaciones, tanto las que llegaron dentro del horario como las que sufrieron retrasos, el promedio se situó en 10,3 minutos por viaje. Los datos del primer semestre muestran además una evolución desigual. El comienzo de 2026 concentró los peores registros, coincidiendo con las dificultades meteorológicas y las incidencias en la infraestructura.

En enero, el retraso medio de los trenes que llegaron tarde alcanzó los 26,7 minutos, mientras que el promedio considerando todas las circulaciones se situó en 15 minutos. En febrero, la demora media entre los trenes afectados fue de 24,9 minutos. La situación mejoró progresivamente durante la primavera y alcanzó su mejor registro en abril, cuando el retraso medio de los trenes demorados quedó en 14,5 minutos y el promedio general descendió hasta 9,1 minutos. En mayo volvió a aumentar la demora, hasta los 17,5 minutos entre los trenes afectados, y en junio se situó en 18,4 minutos, según la evolución semestral aportada.