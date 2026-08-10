Golpe de Bruselas a la industria y los consumidores: entra en vigor el nuevo reglamento de envases de la Unión Europea

Las empresas de toda la Unión Europea afrontan desde este miércoles la aplicación obligatoria del nuevo Reglamento de Envases y Residuos de Envases, una normativa que introduce requisitos comunes para impulsar la reutilización y el reciclaje y reducir la generación de residuos. El reglamento afecta a productores, fabricantes, importadores y distribuidores y establece también nuevas restricciones para determinados formatos y sustancias utilizados en los envases.

La norma entró técnicamente en vigor en febrero de 2025, pero este miércoles 12 de agosto finaliza el período de adaptación previsto para su aplicación. El sector de la alimentación considera que el nuevo marco puede impulsar cambios en el diseño de los productos, aunque advierte del esfuerzo inversor necesario para adaptar procesos y materiales.

Consecuencias económicas

Uno de los principales cambios afecta a la reciclabilidad. El reglamento establece tres categorías en función del porcentaje de materiales reciclables del envase: A, con al menos un 95%; B, entre el 80% y el 95%; y C, entre el 70% y el 80%. A partir de 2038, solo podrán comercializarse los envases que alcancen al menos un 80% de material reciclable, según los criterios establecidos por la nueva normativa.

La clasificación tendrá además consecuencias económicas. Las tarifas asociadas a la comercialización de productos envasados se establecerán teniendo en cuenta el grado de reciclabilidad, de manera que los envases más fácilmente reciclables tendrán una menor aportación económica. El reglamento restringe asimismo determinados formatos considerados innecesarios o excesivos, incluidos algunos utilizados en el comercio electrónico, y limita el espacio vacío dentro de los paquetes. También establece restricciones para determinados envases de plástico de un solo uso, entre ellos los destinados a frutas y verduras frescas de menos de 1,5 kilogramos.

Otra de las obligaciones afecta directamente a la comercialización: ningún envase podrá ponerse en el mercado sin una declaración de conformidad de la Unión Europea, documento que acredita que cumple los requisitos establecidos por el reglamento. La nueva normativa incorpora además límites específicos para las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS, utilizadas en determinados materiales por sus propiedades de resistencia.

Desde el 12 de agosto no podrán introducirse en el mercado envases destinados a entrar en contacto con alimentos que contengan PFAS en concentraciones iguales o superiores a 25 partes por billón (ppb) para cualquier PFAS individual, medidas mediante análisis específicos, o 250 ppb para la suma de PFAS.

La restricción afecta a productos como vasos de papel con recubrimientos fluorados, cajas de pizza y determinados envases utilizados para comida para llevar. El objetivo de estas limitaciones es reducir la presencia de estas sustancias en materiales destinados a entrar en contacto con alimentos.

Más plástico reciclado a partir de 2030

La adaptación será progresiva y contempla diferentes fechas para las nuevas obligaciones. En 2028, todos los envases deberán incorporar información sobre los materiales utilizados y el porcentaje de material reciclado. En el caso de los envases reutilizables, deberán incluir además un sistema de información, como un código QR u otro soporte digital, que permita conocer cómo deben retornarse.

El reglamento fija también objetivos específicos para el plástico reciclado empleado en envases que están en contacto con alimentos. En 2030, los envases de PET deberán incorporar un 30% de plástico reciclado, mientras que para otros tipos de plástico el mínimo será del 10%. Estos porcentajes aumentarán posteriormente hasta 2040. Ese mismo año, 2030, está prevista la prohibición de las monodosis de plástico de un solo uso en la hostelería.

Más tiempo para adaptarse

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) considera positiva la armonización de las normas en el conjunto de la Unión Europea, al reducir la fragmentación del mercado, pero advierte de las inversiones que requiere la adaptación. Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB, ha señalado que las empresas están trabajando en la modernización de procesos, el desarrollo de nuevos materiales y la formación de sus equipos. Entre las medidas ya adoptadas figura la eliminación de materiales que presentan mayores dificultades para su reciclaje. Sánchez Pello ha afirmado que la adaptación "supone un esfuerzo inversor importante para la industria".

La representante de FIAB también ha destacado el impacto que tendrá la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno para determinados envases de bebidas. Este sistema deberá convivir con los modelos de gestión existentes y con otros sistemas utilizados en España. Según la patronal, la adaptación implica "inversiones altas, cambios en los modelos de negocio y adaptación de los consumidores". Desde FIAB reclaman períodos transitorios de adaptación y solicitan "pragmatismo" en la aplicación de la norma, especialmente ante la coexistencia temporal entre los requisitos de etiquetado europeos y los nacionales.